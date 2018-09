50'sine merdiven dayadı ama bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Geçtiğimiz aylarda 49. yaş gününü kutlayan jennifer Lopez, hız kesmeden konser turuna devam ediyor. Vakit bulduğu anlarda dinlenmeyi başaran Lopez, fit vücuduyla dikkatleri üzerine topluyor.

Tek parça turuncu mayosuyla cesur pozlar veren ve bu pozların ikisini instagram hesabından paylaşan Lopez, takipçilerini mest etti.

Lopez'in bu paylaşımlarına yorum ve beğeni yağarken, kimileri, "Biri bana bu kadının aslında 49 yaşında olmadığını söylesin" diye yorum yaptı. Bazıları da "Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor?" diye sordu. Birçok takipçisi Lopez'in bu yaşta böyle görünmesinin nedeninin spor tutkusu ve sağlıklı beslenme olduğunu söyledi.

Jennifer Lopez'in Instagram'da 80 milyon takipçisi bulunuyor. "Her All I Have" adını verdiği konser serisine 2016 yılında başlayan şarkıcı, hala dünyayı turlamayı sürdürüyor. Lopez bu turne kapsamında 120 konser verdi. Turne, 29 Eylül'de sona erecek.

49 yaşındaki şarkıcı, yoğun temposuna rağmen spor yapmayı ihmal etmiyor ve bu anları takipçileriyle paylaşıyor.

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile 2017 yılının şubat ayınadn beri aşk yaşıyor.