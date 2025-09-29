KADIN

50 yaşında 40 yaşından daha genç görünüyor! Botoks ve estetik olmadan genç görünmenin sırları...

50 yaşında olmasına rağmen 40’lı yaşlarından çok daha genç görünen Nadiya, ne botoks ne de estetik operasyonla bu görünümü elde etti. TikTok’ta güzellik tüyolarıyla dikkat çeken Nadiya, gençliğin sırrını yıllar içinde edindiği basit ama etkili alışkanlık değişikliklerinde saklı olduğunu söylüyor. İşte yaş alırken genç kalmayı başaran kadının hikayesi haberimizde…

Sedef Karatay

50 yaşında olmasına rağmen 40’lı yaşlarına kıyasla çok daha genç görünen Nadiya, sırrını TikTok’ta paylaştı.

ALKOLÜ BIRAKMANIN CİLDE ETKİSİ

En büyük değişikliğin alkolü tamamen bırakmak olduğunu belirten Nadiya, “Aşırı içtiğinizde göz kapakları ağırlaşıyor, göz altları torbalanıyor, burun bile daha büyük görünüyor” dedi. Bu alışkanlığı bırakmanın cildinde büyük bir fark yarattığını vurguladı.

YAŞLANMANIN DOĞAL AVANTAJLARI

Nadiya, yaş almanın kendisine “iyilik” yaptığını söylüyor. “Yaşlanmayla birlikte çene geriliyor, elmacık kemikleri daha belirginleşiyor, şakaklar ve gözler çöküyor. Bu da bende sanki göz kapağı ameliyatı olmuşum gibi bir etki yarattı” diye açıkladı.

İnsanların sık sık blefaroplasti (göz kapağı estetiği) yaptırıp yaptırmadığını sorduğunu, ancak bu görünümün tamamen doğal olduğunu belirtti.

ESTETİĞE GEREK YOK

Bazılarının genç bir görünüm için dolgu yaptırdığını hatırlatan Nadiya, “Benim şakaklarımda da hacim kaybı var ama bu haliyle memnunum. Yüzümün yuvarlak görünmesini istemiyorum” diyerek estetik müdahalelere sıcak bakmadığını ifade etti.

Nadiya’nın paylaşımları, doğal yollarla genç görünmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

