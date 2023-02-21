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51 yaşındaki Cameron Diaz'ın şaşırtan güzellik sırrı! Bu yaşlılık karşıtı yöntem tartışma yaratıyor

21.02.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin cilt bakımların uyguladıkları yöntemler oldukça merak ediliyor. Birçok ünlü cildini daha gergin ve genç tutmak için botoks ve profesyonel cilt bakımı yaptırıyor. 51 yaşındaki güzel oyuncu Cameron Diaz'ın ise cilt bakımında uyguladığı yöntem bildiklerinizi unutturuyor. İşte sosyal medyada oldukça konuşulan o bakım sırrı...

51 yaşındaki Cameron Diaz'ın şaşırtan güzellik sırrı! Bu yaşlılık karşıtı yöntem tartışma yaratıyor

Cameron Diaz'ın oynadığı filmler dışında güzelliği de oldukça dikkat çekiyor. Yaşıtlarına göre çok daha genç ve dinamik görünen Diaz'ın cilt bakımında kullandığı yöntemler merak ediliyordu. Başarılı oyuncunun parlak cildinin sıkı bir cilt bakımı rejimi olduğu düşünülüyordu. Ancak Diaz yaptığı açıklamada cilt bakımında düşünülenin aksine oldukça serbest davrandığını belirtti.

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Cameron Diaz yakın zamanda yüzünü nadiren yıkadığını açıkladı. Birçok kişi arada yüzünü yıkamayı unuttuğunu belirtse de Cameron Diaz'ın açıklamasından sonra cilt bakımında yüz yıkamanın ne gibi faydaları olduğu merak edildi.

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Diaz, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilmesine rağmen, Hollywood'daki gerçekçi olmayan güzellik standartları nedeniyle sık sık kendini sevmekle mücadele ettiğini söyledi. Diaz, cilt bakımının artık endişelendiği en son şey olduğunu paylaştı. "Umurumda değil. Kelimenin tam anlamıyla, her gün düşündüğüm son şey," diye itiraf etti.

YÜZÜMÜ YIKAMAYI SEVMİYORUM

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Hatta yüzünü ne kadar nadiren yıkadığını bile açıkladı: "Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmıyorum. Yüzümü yıkamamayı seviyorum…. Bir kez işe yarıyor, değil mi? Şimdi buradayım ve bu hayatımda yaptığım en tatmin edici şey... Tamamen en iyi şey."

BU YÖNTEMİ UYGULAYAN BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR

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Çoğumuz yüz yıkama ürünlerini henüz çöpe atmayacak olsak da, yüz yıkamayı atlamak aslında bazı faydalar sağlayabilir. Magic Mike oyuncusu Salma Hayek, geçtiğimiz günlerde büyükannesi tarafından güzellik sırrının kendisine söylenmesi üzerine sabahları yüzünü yıkamadığını itiraf etti.

Dr Adel, sosyal medya kullanıcılarına, özellikle soğuk aylarda daha kuru bir cilde yol açabileceğinden, herkesin her sabah yüzünü yıkanması gerekmediğini söyledi.

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