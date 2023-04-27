51 yaşındaki Carmen Electra genç gözükmesini sağlayan rutinini açıkladı! "Güne başlamadan önce..."

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Carmen Electra, 51 yaşında olmasına rağmen genç ve dinamik görünümü ile dikkat çekiyor. Işıltılı cildi ve stiliyle oldukça beğenilen Electra, genç gözükmesini sağlayan günlük rutinini açıkladı. En az 20 yaş genç gözüken Electra'nın günlük rutininde sağlıklı alışkanlıklara özen gösterdiği fark edildi.

YILLARDIR AYNI CİLT BAKIMINI YAPIYOR

Electra, “20 yıldır aynı cilt bakımını yapıyorum ve her zaman nemlendiricili makyaj temizleme, hyaluronik asit serumu ve yüksek kaliteli temel bileşenlerle dolu derin nemlendirici yüz kremine odaklandım. Benim için bu gerçekten, cildimi sağlıklı, ameliyatsız ve parlak tutmam için gerçekten işe yarayan bir rutinin tutarlılığıyla ilgili” dedi.

DİSİPLİNLİ İLERLİYOR

Etkili sonuçlara ulaşmak için günlük bir cilt bakımı rutini oluşturmak çok önemlidir. Electra parlak, sağlıklı görünen cildiyle tanınıyor ve bunu tutarlı bir güzellik rejimi izlemeye olan sarsılmaz bağlılığına bağlıyor. "Benim durumumda [ameliyattan] tamamen kurtuldum ve [genç görünümümün] cilt bakımı rutinimdeki disiplinimden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

GÜNE SU İÇEREK BAŞLIYOR

Hidrasyon seviyelerinize dikkat etmek, cildinizin görünümü ve sağlığı için oyunun kurallarını değiştirebilir. Electra, ışıltılı cildini günlük su alımına borçlu. “Güne başlamadan önce iki şişe su içmeyi bir kural haline getirdim. Su içmeye başladım ve bir gecede vücudumda bir değişiklik fark ettim. Artık ağırlığımı uzak tutmak benim için daha kolay, oysa önceden daha çok bir mücadeleydi. Cildim tamamen farklı çünkü susuz kalmadı. Su hayatımı değiştirdi,” diye itiraf etti.

