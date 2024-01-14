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  4. 52 yıllık hükümranlık sona erdi: Kraliçe tahttan çekildi

52 yıllık hükümranlık sona erdi: Kraliçe tahttan çekildi

14.01.2024 17:08 | Son Güncelleme:
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Danimarka'da Kraliçe 2. Margrethe, 52 yıllık saltanatının ardından tahttan çekildi. Kraliçe'nin amacının, oğlu Prens Frederik'e yol açmak olduğu öğrenildi.

52 yıllık hükümranlık sona erdi: Kraliçe tahttan çekildi

Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.

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900 YILLIK EZBERİ BOZDU

Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.

Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023'teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.

Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti.

(AA)

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Danimarka kraliçe prens
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