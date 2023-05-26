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53 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç görünümünü sağlayan 4 alışkanlığı! Hem saçında hem de cildinde kullanıyor...

26.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez, 53 yaşında olmasına rağmen cazibesini ve güzelliğini tamamen korumayı başarabilen ünlülerden. Başarılı şarkılarının yanı sıra Ben Affleck'le olan evliliği ile de gündem oluyor. Jennifer Lopez genç görünmesini sağlayan 4 alışkanlığıyla mutlu bir hayatı ve yüksek cazibeyi garantiliyor.

53 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç görünümünü sağlayan 4 alışkanlığı! Hem saçında hem de cildinde kullanıyor...

Dünya üzerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jennifer Lopez, ünlü olduğu ilk yıllardan itibaren günümüze kadar geçen süreçte tarzı ve görünüşüyle birçok kadına ilham oluyor. 53 yaşındaki J.Lo'nun güzellik sırlarının pahalı olduğu düşünülse de aslında dört basit alışkanlığı bulunuyor.

UYKUSUNU AKSATMIYOR

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J.Lo'nun güzellik sırlarından ilki, her gece tam bir gece uykusu çekmenizi sağlamaktır. Uyku sırasında cilt restorasyonu gerçekleştiği için kadınlara parlak bir cilt verebilir. Bu nedenle Lopez, güzelliğini ve gençliğini uzun süre korumak için günde en az 8 saat ve tercihen 10 saat olacak şekilde pencerelerde karartma perdeleri ile yeterince uyumanızı öneriyor.

GLİKOLİK ASİT KULLANIYOR

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Jennifer Lopez, cildinin günlük temizliğine ve nemlendirilmesine her zaman dikkat ve zaman ayırıyor ve başkalarına da aynısını yapmalarını tavsiye ediyor. Aynı zamanda pahalı kozmetik ürünleri almadığını iddia ediyor. “Her zaman bir temizleyici ve biraz krem kullanırım. Çok basit,” diyen Lopez, günlük cephaneliğinin glikolik asit içeren bir serum da içerdiğini ekliyor.

SAÇINDA VE CİLDİNDE ZEYTİNYAĞLI ÜRÜNLER KULLANIYOR

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Zeytinyağı, J.Lo'nun (ve tüm ailesinin) kozmetik ürünlerdeki en sevdiği içeriklerden biri. Lopez, salata gibi kokmak istemediği için zeytinyağı bazlı kremler ve maskeler kullandığını belirtiyor. Şarkıcı, cildi nemlendirmek ve saçınızın sağlığını korumak için zeytinyağı içeren ürünler kullanmanızı tavsiye ediyor.

SAĞLIKLI BESLENİYOR

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J.Lo, doğru beslenmenin hayranı ve katı diyetlerin rakibi. Genellikle akşam 18.30'dan sonra yemek yemiyor, ancak gün içinde özgürce ve sık sık yemek yiyor. Lopez'in diyetinde beyaz et, balık, kuruyemiş, meyve, yulaf ezmesi, patates, proteinli içecekler ve tabii ki protein bulunuyor. Bu arada şarkıcı yeşil ürünleri çok seviyor. Sanatçı, "Bol miktarda yeşil sebze, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, brokoli ve lahana yiyoruz" diyor.


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