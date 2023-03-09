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54 yaşındaki kadın bikinisiyle vücudunu cesurca paylaşarak gençlere meydan okudu! "Erkekler yaşımı öğrenince hayal kırıklığına uğruyor"

09.03.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olgun kadınların vücutlarını cesurca paylaşması birçok kişi tarafından yargılanıyor. Bu sebeple kadınlar yaşları ilerledikçe daha resmi ve sıkıcı giyinmeye başlıyor. Ancak 54 yaşındaki Gina, TikTok hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla vücut hatlarını gizlemeden gençlere meydan okudu. Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken Gina, çok sayıda övgü aldı.

54 yaşındaki kadın bikinisiyle vücudunu cesurca paylaşarak gençlere meydan okudu! "Erkekler yaşımı öğrenince hayal kırıklığına uğruyor"

Kadınların bedenleri üzerine yapılan baskılar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Kadınlar her yaşlarında farklı bir güzellik standartı baskısı görüyor. Yaşı ilerlemiş kişilerin bikini, şort, dekolte giyemeyeceği düşüncesi zaman geçtikçe aşılıyor. 54 yaşındaki Gina son zamanlardaki paylaşımıyla internette yıldız haline geldi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları Gina'nın yaşına inanamadıklarını paylaştı.

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Bir videoda Gina vücudunu havluyla örttü ve şöyle yazdı: "54 yaşındaki bir üvey anne bikinisiyle nasıl görünür?" Shen daha sonra havluyu düşürerek iki parçalı sarı bir bikini giydiğini gösterdi.

ONU EVLAT EDİNMESİNİ İSTEDİLER

Birkaç yorumcu Gina'nın "muhteşem" ve "güzel" olduğunu söylerken, birçok kişi kalp ve çiçek emojileriyle yanıt verdi. Başka bir kullanıcı, Gina'dan onları evlat edinmesini isterken, diğer yorumlar onun görünümüne iltifat etti.

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ERKEKLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR

Gina, sosyal medyasında görünüşü hakkında düzenli olarak paylaşımlar yapıyor ve bir videoda şaka yapıyor: "Erkekler, büyükanneleri olabileceğimi öğrendiklerinde beni hayal kırıklığına uğruyorlar." Ayrıca vücuduyla gurur duyduğunu gösteren, kendisini "kalın" ve "kıvrımlı" bir kadın olarak tanımlayan videolar yayınladı.

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"ZARAFETLE YAŞLANMAYI ÖĞRETİYORUM"

Gina, her yaşta eğlenebileceğinizi göstermek için sosyal medyayı kullanan birçok yaşlı kadından sadece biri. TikTok'ta Katrina adlı başka bir kullanıcı, kendisini "kişisel bakım" ve "sağlık" yaratıcısı olarak tanımlıyor ve elli yaşın üzerindeki kişilerin ne giyerlerse giysinler kendilerini iyi hissetmelerinin önemli olduğunu söylüyor. Sosyal medya hesabına şunları yazdı; "Başkalarına nasıl zarafetle yaşlanacağını ve kahkaha ve kendini sevme yoluyla nasıl iyileşeceğini gösteriyorum."

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Katrina, sabah rutinini ve kullandığı cilt ürünlerini paylaşmak gibi kişisel bakım ipuçları yayınlıyor. Ayrıca tarzını ve kıyafetlerini sergilemekten hoşlanıyor ve daha fazla kadın, yaşlandıkça zevk aldıkları şeyleri giymeye devam etmeleri için onlara ilham verdiğini söyledi.

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