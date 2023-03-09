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55 yaşındaki Elanie St. James cesur paylaşımlarıyla fenomene dönüştü! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

09.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden cesur fotoğraf ve videolarını paylaşan 55 yaşındaki Elaina St. James kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Sosyal medyada içerik üretmeden önce bekar bir anne olarak son derece normal bir hayatı olduğunu anlatan James, takipçilerinin büyük bir bölümünün genç erkeklerden oluştuğunu dile getirdi.

55 yaşındaki Elanie St. James cesur paylaşımlarıyla fenomene dönüştü! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

2021 yılında sosyal medyada cesur pozlarını paylaşmaya başladığı bir hesap oluşturan Elanie St. James, yaşıtlarına meydan okuyan tavrı sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 55 yaş ve üstü modeller arasında kendisini en başarılı olarak gören James, OnlyFans hesabını oluşturduktan sadece birkaç ay sonra kazancını 6 haneli rakamlara çıkartmayı başardı. Takipçilerinin büyük bir bölümü yarı yaşındaki erkeklerin oluşturduğunu dile getiren James, yaşı nedeniyle kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

“İNSANLARA İYİ HİSSETTİRMEK İSTİYORUM”

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Sosyal medyada içerik üretmeden öncesinde oğluyla beraber yaşayan bekar bir anne olduğunu ifade eden James, “Maddi konularla alakalı olarak büyük kaygılar içindeydim. Dışarıya hiç çıkmayan assosyal bir anneydim. Sürekli olarak oğlumla ilgilenip kendimi hiç düşünmezdim. Şimdi ise işler herkes için değişti. Yarı yaşımdaki erkeklerin hayranlık dolu yorumlarını okuduğumda kendimle gurur duyuyorum” dedi.

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Instagram'da 236.000, Twitter'da 125.000 ve TikTok'ta 191.000 takipçisi olan ve OnlyFans’ta içerik üreticileri için saygın kabul edilen %1’lik dilimin içinde yer alan James, “Bunun nasıl ilerleyeceğini bilmiyordum. Sadece gülümsemek istedim. İnsanlara iyi hissettirmek istiyorum. Yaptığım sadece bu” diye konuştu.

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sosyal medya OnlyFans

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