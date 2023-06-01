55 yaşındaki Lisa Bonet kızıyla yaşıt görünmesini sağlayan yöntemini paylaştı

55 yaşındaki Lisa Bonet, kusursuz cildi ve canlı ışıltısıyla geçen yıllara meydan okuyor. Lisa Bonet'in genç görünmesinin sırrı, özel cilt bakımı rutininde, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinde ve gerçek yaşam zevkinde yatıyor. Yaşlanmayan güzelliği, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor ve genç ve büyüleyici bir varlığı sürdürmenin yaşla alakalı olmadığı yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor.

VÜCUT BAKIMI İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIYOR

Lisa, sert kimyasallar içermediği için hindistancevizi yağını sevdiğini söylüyor. "Vücudumda organik hindistancevizi yağı kullanıyorum. Basit ve saf. Doğadan gelen, ilahi kokan ve işe yarayan bir losyonu sürebilecekken neden 10 bileşenli bir losyonu vücudunuza sürmelisiniz?"

KAŞ ŞEKLİNİ KORUYOR

Kaşlarınızın şeklini dönüştürmek, yüzünüzü şekillendirmek için inanılmaz bir güce sahiptir ve size genç bir ışıltı aşılayabilen zamansız bir cazibe verir. Bonet, kaşlarını sağlam tutmayı sevdiğini söylüyor. "Kaşlarım doğal. Sanırım şanslıydım. Aşırı alırsanız tekrar büyümeyebilirler. Onları her zaman oldukça dolu tuttum. Kaşların yüzünüzü nasıl değiştirebileceği inanılmaz." dedi.

HASSAS CİLDİ İÇİN ÖZEL BAKIM YAPIYOR

Bonet, cildinin oldukça hassas olduğunu ve tahrişi önlemek için cilt bakım ürünlerini akıllıca seçmenin önemli olduğunu kabul ediyor. "Geceleri hücrelerin dönmesini sağlamak için oldukça aktif şeyler kullanıyorum. Haftada birkaç kez peeling kullanıyorum. Sonra birkaç serum kullanacağım. Ayrıca, iyi bir bakım gerektiren gerçekten hassas bir cildim var. Ben makyajıyla yatıp uyanıp iyi olan insanlardan değilim” dedi.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR

Oyuncu, mükemmel fiziksel durumuna rağmen, öncelikle düşük etkili egzersizlere yöneldiğini paylaşıyor. “En sevdiğim form danstır. Uğruna yaşadığım bir Afrika dansı dersi alıyorum. Sadece bir gün içeri girdim ve bunu yedi yıldır oldukça düzenli bir şekilde yapıyorum. Ayrıca haftada iki kez Pilates, haftada bir kez yoga yapıyorum ve haftada iki kez spor salonuna gidiyorum” dedi.

