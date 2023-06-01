KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 55 yaşındaki Lisa Bonet kızıyla yaşıt görünmesini sağlayan yöntemini paylaştı

55 yaşındaki Lisa Bonet kızıyla yaşıt görünmesini sağlayan yöntemini paylaştı

01.06.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki oyuncu Lisa Bonet, genç ve asil görünümüyle dikkat çekiyor. Lisa'nın 34 yaşındaki Zoe Kravitz'le yaşıt gibi durmasını sağlayan güzellik bakımları bulunuyor. Kusursuz cildi ve ışıltısının altında yatan sır özel cilt bakımından ve yaşam tarzından geçiyor. İşte genç gözükmesini sağlayan bakım sırları...

55 yaşındaki Lisa Bonet kızıyla yaşıt görünmesini sağlayan yöntemini paylaştı

55 yaşındaki Lisa Bonet, kusursuz cildi ve canlı ışıltısıyla geçen yıllara meydan okuyor. Lisa Bonet'in genç görünmesinin sırrı, özel cilt bakımı rutininde, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinde ve gerçek yaşam zevkinde yatıyor. Yaşlanmayan güzelliği, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor ve genç ve büyüleyici bir varlığı sürdürmenin yaşla alakalı olmadığı yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor.

VÜCUT BAKIMI İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-01 151034

Lisa, sert kimyasallar içermediği için hindistancevizi yağını sevdiğini söylüyor. "Vücudumda organik hindistancevizi yağı kullanıyorum. Basit ve saf. Doğadan gelen, ilahi kokan ve işe yarayan bir losyonu sürebilecekken neden 10 bileşenli bir losyonu vücudunuza sürmelisiniz?"

KAŞ ŞEKLİNİ KORUYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-01 151058

Kaşlarınızın şeklini dönüştürmek, yüzünüzü şekillendirmek için inanılmaz bir güce sahiptir ve size genç bir ışıltı aşılayabilen zamansız bir cazibe verir. Bonet, kaşlarını sağlam tutmayı sevdiğini söylüyor. "Kaşlarım doğal. Sanırım şanslıydım. Aşırı alırsanız tekrar büyümeyebilirler. Onları her zaman oldukça dolu tuttum. Kaşların yüzünüzü nasıl değiştirebileceği inanılmaz." dedi.

HASSAS CİLDİ İÇİN ÖZEL BAKIM YAPIYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-01 151027

Bonet, cildinin oldukça hassas olduğunu ve tahrişi önlemek için cilt bakım ürünlerini akıllıca seçmenin önemli olduğunu kabul ediyor. "Geceleri hücrelerin dönmesini sağlamak için oldukça aktif şeyler kullanıyorum. Haftada birkaç kez peeling kullanıyorum. Sonra birkaç serum kullanacağım. Ayrıca, iyi bir bakım gerektiren gerçekten hassas bir cildim var. Ben makyajıyla yatıp uyanıp iyi olan insanlardan değilim” dedi.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-01 151115

Oyuncu, mükemmel fiziksel durumuna rağmen, öncelikle düşük etkili egzersizlere yöneldiğini paylaşıyor. “En sevdiğim form danstır. Uğruna yaşadığım bir Afrika dansı dersi alıyorum. Sadece bir gün içeri girdim ve bunu yedi yıldır oldukça düzenli bir şekilde yapıyorum. Ayrıca haftada iki kez Pilates, haftada bir kez yoga yapıyorum ve haftada iki kez spor salonuna gidiyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştıKuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı
Dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları! Gençlik iksiri...Dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları! Gençlik iksiri...
Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyorKireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı kaş Zoe Kravitz bakım beslenme egzersiz genç lisa bonet yaş Göz güzellik 5 yaş hücreler

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildi

Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildi

Seçim sonrası tatil pozuna ilginç öneri! "Ekonomi kötü demek yerine..."

Seçim sonrası tatil pozuna ilginç öneri! "Ekonomi kötü demek yerine..."

Şampuana kattığınız anda saç dökülmesini durduruyor

Şampuana kattığınız anda saç dökülmesini durduruyor

İki malzemeli karışımı 20 yaş genç gözükmesini sağlıyor

İki malzemeli karışımı 20 yaş genç gözükmesini sağlıyor

Farklı ülkelere göre değişen güzellik standartları

Farklı ülkelere göre değişen güzellik standartları

Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı

Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

İhanet, şiddet, işkence... Kocasından öyle bir intikam aldı ki...

İhanet, şiddet, işkence... Kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.