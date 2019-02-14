"56 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam ettik"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik." dedi.

Selçuk, Eskişehir'de engelliler ve aileleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, siyaset ve yönetim anlayışlarının temelinde insanın bulunduğunu, millete hizmetkar, milletle hemhal olmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarından ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yararlanması için gayret gösterdiklerini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün, burada en çok dayanışma içerisinde olduğumuz engelli kardeşlerim ve değerli aileleriyle birlikte olmak benim için ayrı bir sevinç kaynağı. AK Parti hükümetleri olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata turizme kadar her alanda engelli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek, sizlere destek olmak, sizlerle dayanışma içinde olmak bizim görevimiz. Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştı. Bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık."