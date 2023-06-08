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57 yaşında ama 20 yaşında gibi gözüküyor! Genç gözükmesinin en büyük nedeni...

08.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe saçta, ciltte meydana gelen değişimlere dur demek adına farklı rutinler izleniyor. Yaşam alışkanlıklarını değiştirerek çok daha genç görünmek mümkün olabiliyor. 57 yaşındaki Chuando Tan, 20 yaşında görünmesini sağlayan ipuçlarını paylaştı.

57 yaşında ama 20 yaşında gibi gözüküyor! Genç gözükmesinin en büyük nedeni...

Singapurlu Chuando Tan, gerçek yaşına meydan okuyan görünümüyle sosyal medyada ilgi çekiyor. 1980'lerde modellik ve 90'larda pop şarkıcısı olan Chuando Tan, şarkıcılık tutkusu azaldıktan sonra fotoğrafçılık kariyerine geçiş yaptı. Beklenmedik bir şekilde, olağan işinden bir sapma onun için yeni bir yol çizdi. Yaptığı röportajlarda yaşam alışkanlıklarını ve genç kalmasını sağlayan bakımlarını anlattı.

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Sosyal medya kullanıcıları Tan'ın yaşına rağmen görünüşte değişmeyen görünümünü hemen fark ettiler. Bazıları bunu genetiğe bağlarken, diğerleri Singapur'un temiz havasına, kaliteli sağlık hizmetlerine ve üst düzey ürünlerine itibar ederek spekülasyonlar ortaya çıktı.

BESLENMEYE VE EGZERSİZE ÖNEM VERİYOR

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Tan, kişinin diyet seçimlerinin hem genel refahı hem de fiziksel görünümü üzerinde önemli bir rol oynadığı inancına bağlı kalıyor ve denklemin %70'ini oluşturuyor, egzersiz ise %30'unu oluşturuyor. Bu ilke kahvaltıda altı katı haşlanmış yumurta tüketmek, kolesterol endişeleri nedeniyle iki sarısını hariç tutmak gibi seçimlerine rehberlik ediyor. Sabah yemeğini bir bardak sütle tamamlıyor ve ara sıra avokadoyu meyvelerle birleştirerek güne başlamak için önemli bir protein ve enerji artışı sağlıyor.

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Tan'ın yemekleri gün boyu tavuklu pilav, ızgara sebzeler ve balık çorbasından oluşuyor. Tan bilinçli olarak kahve ve çaydan kaçınıyor, bunun yerine bol su tüketimini tercih ediyor.

EGZERSİZE 90 DAKİKA AYIRIYOR

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Tan, haftalık dört seansı hedefleyen, ancak meşgul olduğunda en az üç seansa ayarlayarak kuvvet antrenmanını rutinine dahil ediyor. Bu aktiviteye yaklaşık 30 dakika harcıyor. Kuvvet antrenmanından sonra, dizindeki sakatlık nedeniyle koşu yapmak yerine koşu bandında tempolu yürümeyi tercih ederek kardiyo antrenmanı ile devam ediyor. Ayrıca yüzmeye öncelik veriyor ve her gün bir akşam havuzunda yaklaşık bir saat yüzmeyi hedefliyor.

CİLT BAKIMINI BASİT TUTUYOR

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Tan'ın estetik ameliyatlar geçirdiği veya özel kozmetik ürünleri kullandığı yönünde spekülasyonlar olsa da, “Hassas bir cildim var, bu yüzden günlük kullandığım sadece 2 şey var: jel yüz yıkama ve nemlendirici krem” diyerek yaklaşımını netleştiriyor.

SAÇLARINI BOYUYOR

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Tan, geçmişte yetenekli bir Botoks prosedürü almış olmasına rağmen, sonuçtan memnun değil. Bu yüzden güzellik uzmanlarına daha fazla ziyaret etmemeye karar verdi. Ancak gri saçlarını düzeltmek için saç boyası kullandığını kabul ediyor.

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ERKEN YATIYOR

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Her gün saat 23:00'ten sonra uyanık kalmaktan ve erken kalkmaktan kaçınarak tutarlı bir uyku programı sürdürmeye öncelik veriyor. Gece geç saatlere kadar çalışmanın veya gece yarısından sonra film izlemenin sağlığa katkısı olmadığına kesinlikle inanıyor. Kaliteli bir uyku için yatmadan 5-6 saat önce yemek yemekten kaçınır. Chuando , "İnan bana, erken yatmak buna değer. Yeterince uyuduğunuzda, gece çalışmak yerine gün içinde daha fazla şey yapabileceksiniz.”

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