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58 yaşındaki model Paulina Porizkova yeni yaşını çırılçıplak soyunarak kutladı! Yaş ayrımcılığına karşı gelerek yıllara meydan okudu

24.04.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlara gençliklerinden itibaren her yaşta farklı baskılar yaşatılıyor. İleri yaşlarda kadınların istedikleri gibi mini, bikini, dekolte giymesine karşı çıkan düşünceler birçok kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. 58 yaşındaki model Paulina Porizkova, yeni yaşında çırılçıplak soyunarak bu yaş ayrımcılığı hakkında düşündüklerini paylaştı.

58 yaşındaki model Paulina Porizkova yeni yaşını çırılçıplak soyunarak kutladı! Yaş ayrımcılığına karşı gelerek yıllara meydan okudu

58 yaşındaki eski süper model Paulina Porizkova, sosyal medya hesabında bikiniyle poz verdiği anları paylaştıktan sonra onu 'çaresiz büyükanne' olarak damgalayan takipçilerine karşılık verdi. Paulina, paylaştığı fotoğraflara gelen pek çok olumlu yoruma rağmen, aldığı daha olumsuz yanıtlardan bazılarını 60 Minutes Australia'ya anlattı.

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"İnsanların 'çaresiz büyükanne', 'İlgiye mi ihtiyacın var?' ve "Bunu yapmak için çok yaşlısın, çocuklarını utandırıyorsun" dediğini belirten Paulina "Bikini giymenin bir yaş sınırı olduğunu bilmiyordum ama tamam." dedi.

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Bu tür tepkilerden etkilenen model, 'toplum içinde' orta yaşa girmenin 'bikiniyle boy gösterebilme, cinselliğine sahip çıkabilme, cinsel kadın olabilme ehliyetini' kaybetmek anlamına geldiğine inandığını dile getirdi. 50'li yaşlarda birçok hareketinin tartışmalara neden olduğunu açıkladı.

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ELEŞTİRİLERE MEYDAN OKUDU

Paulina, yaş ayrımcılığına maruz kalmanın 'iç isyanını' ateşlediğini kabul etti, bu yüzden daha açık fotoğraflar yayınlayarak yaşına karşı gelen kötü yorumlara meydan okudu.

GÜNE GÜLÜMSEMEYLE BAŞLIYOR

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Paulina, 58. yaş gününü kutlarken, vücudunu örtmek için nevresimleri ve ellerini kullanarak daha da fazla soyundu ve gönderinin yanına şunları yazdı: "58'e sadece güneş ışığı ve gülümsemeyle başlıyorum. Ve en iyisinin henüz gelmediğini umuyorum. Beni bugüne getiren her şey için şükrediyorum."

DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KORUYOR

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Yüzünde herhangi bir işlem olmadığını ve bunun yerine 'değişmemiş yaşlı bir kadın' olmaya kararlı olduğunu söyleyen model, görünüşünden gurur duyuyor. Şimdi diğer kadınları güzelliklerini kucaklamaya çağırıyor ve şöyle diyor: "Yaşlıları havalı yapmalıyız, gerçekten deniyorum, ama daha çok kadının yaşı kucaklaması ve 'bak ben ne yaptım' demesi gerekiyor." dedi.

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