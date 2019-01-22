"5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa sunulacak”

BERLİN (AA) - Huawei Technologies Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi (CEO) Ken Hu, beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G’nin 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacağını belirterek, “Tüketicilere, şirketlere ve topluma benzeri görülmemiş faydalar sağlayacak.”dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk gününde gerçekleşen oturumda konuşan Hu, Küreselleşme 4.0’nun şirketlerin yararından daha çok "sosyal değerlere" odaklanacağına inandığını belirterek, “Teknoloji, engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak, bankacılığı daha yaygın hale getirecek, daha fazla için daha fazla gıda üretimine yardımcı olacak.” diye konuştu.

“Yaratabileceğimiz sosyal değer şirketlerin için önemli hususların bir parçası olmalı” diyen Hu, Dünya Ekonomik Forumu’nun sosyal değerleri konuşmak için uygun platform olduğunu söyledi.

Hu, bugünkü küreselleşmenin, rekabet ve karşılaştırmalı üstünlüğe dayanan iş birliğinin bir sonucu olduğunu belirterek, “İş dünyası Küreselleşme 4.0'ı belirleme sürecine katılması gerekir.” dedi.