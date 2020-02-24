5G'de bir ilk: Sony Xperia Pro tanıtıldı! İşte Sony özellikleri, fiyatı

Sony bugün düzenlediği etkinlikte Sony Xperia 1 II ve Sony Xperia 10 II adlı iki farklı telefonunu duyurdu. Sony Xperia 1 II üst seviye donanım özelliklerine sahipken Sony Xperia 10 II daha mütevazi sayılabilecek özelliklere sahipti. Fakat Sony'den Sony Xperia Pro kadar ilginç bir telefonu kimse beklemiyordu.

SONY XPERİA PRO ÖZELLİKLER

Sony Xperia Pro, 6.5 inç büyüklüğünde 4K HDR OLED bir ekrana sahip. Xperia Pro, hem tasarımıyla hem de sahip olduğu donanım ile Xperia 1 serisinden oldukça farklı. Fakat ortak noktaları da yok değil. Örneğin Sony Xperia Pro, Sony Xperia 1 II'de de kullanılan Snapdragon 865 işlemcisiyle, 8GB RAM ile geliyor ve bu donanım ile birlikte 5G desteğine sahip oluyor. Ancak Sony Xperia Pro 5G konusunda kardeşlerinden oldukça ayrışıyor.

SONY XPERİA PRO 5G'DE BİR İLKİ BARINDIRIYOR

Xperia Pro, bir akıllı telefonda ilk olarak 4 yollu 5G mmWave anten ve Sub-6 desteği sunuyor. Bu sayede kapsama alanındaki en yüksek 5G hızına ulaşan Xperia Pro, yanındaki kısayol ile de 5G destekli bir modeme dönüşebiliyor. Böylece Xperia Pro'nun 5G antenlerinden en iyi şekilde faydalanabiliyor. Ayrıca HDMİ girişine de sahip olan Xperia Pro sayesinde profesyonel yayıncıların büyük 4G modemler taşımasına gerek kalmıyor, sadece Xperia Pro ile merkeze en hızlı ve en kolay şekilde görüntü ulaştırabiliyor.

