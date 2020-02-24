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5G'de bir ilk: Sony Xperia Pro tanıtıldı! İşte Sony özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II'nin ardından Sony Xperia Pro'yu da tanıtarak adeta sürpriz yaptı. Sony'nin ürettiği en güçlü akıllı telefon olan Sony Xperia Pro, özellikle Instagram veya Scope üzerinden canlı yayın yapan yayıncılar için büyük bir özelliğe sahip. İşte Sony Xperia Pro özellikleri ve fiyatı

5G'de bir ilk: Sony Xperia Pro tanıtıldı! İşte Sony özellikleri, fiyatı

Sony bugün düzenlediği etkinlikte Sony Xperia 1 II ve Sony Xperia 10 II adlı iki farklı telefonunu duyurdu. Sony Xperia 1 II üst seviye donanım özelliklerine sahipken Sony Xperia 10 II daha mütevazi sayılabilecek özelliklere sahipti. Fakat Sony'den Sony Xperia Pro kadar ilginç bir telefonu kimse beklemiyordu.

SONY XPERİA PRO ÖZELLİKLER

Sony Xperia Pro, 6.5 inç büyüklüğünde 4K HDR OLED bir ekrana sahip. Xperia Pro, hem tasarımıyla hem de sahip olduğu donanım ile Xperia 1 serisinden oldukça farklı. Fakat ortak noktaları da yok değil. Örneğin Sony Xperia Pro, Sony Xperia 1 II'de de kullanılan Snapdragon 865 işlemcisiyle, 8GB RAM ile geliyor ve bu donanım ile birlikte 5G desteğine sahip oluyor. Ancak Sony Xperia Pro 5G konusunda kardeşlerinden oldukça ayrışıyor.

SONY XPERİA PRO 5G'DE BİR İLKİ BARINDIRIYOR

Xperia Pro, bir akıllı telefonda ilk olarak 4 yollu 5G mmWave anten ve Sub-6 desteği sunuyor. Bu sayede kapsama alanındaki en yüksek 5G hızına ulaşan Xperia Pro, yanındaki kısayol ile de 5G destekli bir modeme dönüşebiliyor. Böylece Xperia Pro'nun 5G antenlerinden en iyi şekilde faydalanabiliyor. Ayrıca HDMİ girişine de sahip olan Xperia Pro sayesinde profesyonel yayıncıların büyük 4G modemler taşımasına gerek kalmıyor, sadece Xperia Pro ile merkeze en hızlı ve en kolay şekilde görüntü ulaştırabiliyor.
Sony Xperia Pro

SONY XPERİA PRO ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Arkasında 12 MP çözünürlüğünde 3 kamera ile 3D sensöre yer veren Sony Xperia Pro, şimdilik geliştirme aşamasında olan bir telefon. Bu yüzden Xperia Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sony Xperia Pro Teknik Özellikler

6.5 inç büyüklüğünde HDR destekli 4K OLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
8GB RAM
512GB dahili depolama
4 yollu 5G mmWave anten ve Sub-6 desteği
12 MP değerinde üç arka kamera + 1 3D derinlik sensörü
4000 mAh batarya
dahili HDMİ girişi
IP65 / IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık


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