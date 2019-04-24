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5.Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Nevşehir’de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nun (MESMAP) 5’incisi Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde başladı.Ortahisar beldesindeki bir otelin konferans salonunda, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği tarafından (ATABDER) ve Iğdır Üniversitesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Japonya Kumamoto Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Tayland Khon Kaen Üniversitesi, Hindistan Eczacı Akademisyenler Birliği, Brezilya Rio de Janeiro Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum, 37 ülkeden yaklaşık 200 bilim insanının katılımıyla başladı.Düzenlenen sempozyumun ilk gününde ilaç, gıda, kozmetik ve diğer alanlardaki çalışmalar konuşuldu.

Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nun (MESMAP) 5’incisi Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde başladı.
Ortahisar beldesindeki bir otelin konferans salonunda, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği tarafından (ATABDER) ve Iğdır Üniversitesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Japonya Kumamoto Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Tayland Khon Kaen Üniversitesi, Hindistan Eczacı Akademisyenler Birliği, Brezilya Rio de Janeiro Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum, 37 ülkeden yaklaşık 200 bilim insanının katılımıyla başladı.
Düzenlenen sempozyumun ilk gününde ilaç, gıda, kozmetik ve diğer alanlardaki çalışmalar konuşuldu. Sempozyumun ilk gününde gıda, ilaç, kozmetik ve diğer alanlardaki çalışmaların ele alındı. Bilim adamları, ülkelerinde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ATABDER Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen sempozyumun, farklı iklim ve bitki türlerine sahip ülkelerde çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirdiğini ifade etti. Şekeroğlu, "İnsanlık yararına kullanım konusunda bilimsel çalışmaları derleyip bir araya getiriyoruz. Japonya’dan Tayland’a, Endonezya’dan Peru, Rusya, Hindistan’a kadar çok sayıda ülkeden katılımcı var. Dünya genelindeki tıbbi bitkiler burada konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Sempozyumun 28 Nisan’a kadar devam edeceği öğrenildi.

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