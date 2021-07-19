HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 6.43 inç ekran, 5000mAh pil ve fazlası

6.43 inç ekran, 5000mAh pil ve fazlası

19.07.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo A74, pek çok rakibine kıyasla daha ince ve daha hafif bir telefon. 6,43 inç değerde bir Amoled ekrana sahip olan bu ürün SD662 yonga setiyle tüm istekleri karşılıyor.

6.43 inç ekran, 5000mAh pil ve fazlası

Oppo A74, Snapdragon 662 çipsetine sahip. Bunun yanında 4GB LPDDR4X SD RAM ve 128GB dahili depolama gibi teknik detaylar mevcut. İsterseniz microSD kart ile mevcut hafıza miktarına ek de yapabilirsiniz.

Telefon, Android 11 işletim sistemiyle geliyor ve kolay bir kullanım sunuyor. Ekranlar arası geçişler, uygulama çalıştırma performansları genel olarak başarılı. Google Play Store’da yer alan pek çok oyunu da sorunsuz bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi

Oppo A74’ün arka tarafında 48+2+2MP’den oluşan üçlü kamera dizilimi mevcut. 48MP değerdeki ana kamera, fotoğraf ve videolar için tatmin edici sonuçlar sunabiliyor.

1080p 30FPS değerde videolar çekebilir, hızlı ve ağır video çekim seçeneklerine göz atabilirsiniz. Ayrıca, video çekerken sarsıntıların önüne geçilmesi adına elektronik görüntü sabitleme sisteminin de bulunduğunu belirtelim.
2MP mono ve 2MP makro kamera da bokeh efektli görseller ve 4cm mesafeden çekeceğiniz makro çekimler için yardımınıza koşuyor.

Ön tarafa baktığımızda, telefonumuzun 16MP selfie kamerası olduğunu görüyoruz. Güzellik modu, bokeh efekti gibi pek çok detay bulunuyor. Güzel selfie fotoğraflar çekebilir ve internet üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel performans sunduğunu belirtelim.

5000mAh pile sahip

Telefon, 5000mAh değerde pille geliyor. 33w hızlı şarj teknolojisine destek veren bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Normal kullanımda ise tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

Ayrıca, telefonumuzda Wi-Fi AC, NFC ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin de olduğunu belirtelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulduYer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe buldu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
OnePlus Nord 2 5G’nin tasarımı onaylandıOnePlus Nord 2 5G’nin tasarımı onaylandı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.