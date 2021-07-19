6.43 inç ekran, 5000mAh pil ve fazlası

Oppo A74, Snapdragon 662 çipsetine sahip. Bunun yanında 4GB LPDDR4X SD RAM ve 128GB dahili depolama gibi teknik detaylar mevcut. İsterseniz microSD kart ile mevcut hafıza miktarına ek de yapabilirsiniz.

Telefon, Android 11 işletim sistemiyle geliyor ve kolay bir kullanım sunuyor. Ekranlar arası geçişler, uygulama çalıştırma performansları genel olarak başarılı. Google Play Store’da yer alan pek çok oyunu da sorunsuz bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi



Oppo A74’ün arka tarafında 48+2+2MP’den oluşan üçlü kamera dizilimi mevcut. 48MP değerdeki ana kamera, fotoğraf ve videolar için tatmin edici sonuçlar sunabiliyor.

1080p 30FPS değerde videolar çekebilir, hızlı ve ağır video çekim seçeneklerine göz atabilirsiniz. Ayrıca, video çekerken sarsıntıların önüne geçilmesi adına elektronik görüntü sabitleme sisteminin de bulunduğunu belirtelim.

2MP mono ve 2MP makro kamera da bokeh efektli görseller ve 4cm mesafeden çekeceğiniz makro çekimler için yardımınıza koşuyor.

Ön tarafa baktığımızda, telefonumuzun 16MP selfie kamerası olduğunu görüyoruz. Güzellik modu, bokeh efekti gibi pek çok detay bulunuyor. Güzel selfie fotoğraflar çekebilir ve internet üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel performans sunduğunu belirtelim.

5000mAh pile sahip



Telefon, 5000mAh değerde pille geliyor. 33w hızlı şarj teknolojisine destek veren bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Normal kullanımda ise tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

Ayrıca, telefonumuzda Wi-Fi AC, NFC ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin de olduğunu belirtelim.

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