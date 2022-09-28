6 ay çalıştım işsizlik maaşı alabilir miyim? Son iş yerinde 6 ay çalışana işsizlik maaşı verilir mi?

Son iş yerinden ayrılan ve işsizlik ödeneği başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişiler için çalışma günü şartı da bulunur. Hizmet akdinin feshinden önce 120 gün çalışmış olan işsizler, İŞKUR ödeneğine başvurabilir.

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsiz kalan kişilerin işsizlik ödeneği alabilmeleri için birkaç şartı karşılaması gerekir. Son iş yerinden kendi kusuru ya da isteği doğrultusunda ayrılmayan bireyler, belirlenen bazı şartları karşıladıkları takdirde işsizlik maaşı alabilir. Kişilerin işsizlik ödeneği alabilmeleri için dikkat etmeleri gereken diğer hususlar ise şu şekildedir:

İstifa etmeden ve kusuru olmadan iş hayatı sonlanan bireyler, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yaptıkları takdirde işsizlik ödeneği alabilir.

Bireylerin işsizlik ödeneği alabilmeleri için prim ödemelerine de dikkat etmeleri gerekir. Son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.

İşsizlik maaşı için başvuru tarihleri ve 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödenmiş olmasına dikkat etmek gerekir. Peki, işsizlik maaşı almak için son iş yerinde ne kadar çalışmak gerekiyor?

6 ay çalıştım işsizlik maaşı alabilir miyim?

e-Devlet üzerinden de sorgulanabilen işsizlik maaşı başvurularının yapılabilmesi için son iş yerinde belli bir süre çalışmak gerekiyor. İŞKUR işsizlik maaşı alınabilmesi için karşılanması gereken şartlar arasında 120 gün çalışmış olma şartı da vardır.

Kişinin hizmet akdinin feshinden önce 120 gün (4 ay) boyunca çalışmış olması gerekir. İşsiz kalmadan önce en az 120 gün çalışan kişiler, işsizlik ödeneği almaya hak kazanır. Bu bağlamda iş yerinden ayrılmadan önce 6 ay çalışmış olan kişiler, işsizlik ödeneği alma şartları arasındaki çalışma günü sınırını karşılar.



