İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? İşsizlik maaşı hakkı kazanmak için kaç ay, prim günü çalışmak gerekir?

İşsizlik maaşı şartlarından biri, kişinin bu ödeneği alabilmek için kaç gün çalışmış olması gerektiğine yöneliktir. Bir işsizin ödenek alabilmesi için işsiz kalmadan önce minimum 120 gün çalışmış olması gerekir. İŞKUR tarafından belirlenen bu şartı karşılayan kişiler, prim ödemelerine göre belli bir süre boyunca işsizlik maaşı almaktadır.

İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir?

Kişilerin işsizlik ödeneği alabilmeleri için yalnızca başvuru belgelerine değil aynı zamanda başvuru şartlarına da dikkat etmeleri gerekir. İşsizlik ödeneği alabilmek için işsiz kalan kişinin iki şarta dikkat etmesi gerekir. Bu şartlardan ilki, kişinin kendi isteği ya da kusuru ile işten ayrılmamış olması gerektiğidir. Kişi, işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde başvurusunu tamamlamasıdır.

İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler için geçerli olan bir diğer şart da çalışma süresi ile prim ödemesine yöneliktir. Bir kişi işten ayrıldıktan sonra işsizlik ödeneği almak için başvuru oluşturacaksa mutlaka hizmet ahdinin feshinden önce 120 gün boyunca çalışmış olması gerekir.

İşsizlik maaşı almak için son iş yerinde ne kadar çalışmak gerekir?

Hizmet ahdinin feshedilmesinin ardından 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusu oluşturan kişiler, prim günü ödemelerine göre belli bir süre boyunca işsizlik ödeneği alabilir. En önemli şartlardan biri olan 120 gün çalışma şartını karşılayan işsizler, ödedikleri prim gününe göre belirlenen süre boyunca işsizlik ödeneği alırlar.

İşsiz kalmadan önce minimum 120 gün çalışmış olan kişilerin, ödedikleri prim gününe göre işsizlik maaşı alabilirler. Ödenen prim gününe göre alınabilecek işsizlik maaş süresi şu şekildedir:

İşsiz kalmadan önceki 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödemiş olmaları işsizlik ödeneği alabilmeleri için zorunludur. Söz edilen prim gününü ödeyen kişiler 6 ay boyunca işsizlik ödeneği alabilir.

Kişinin 900 gün prim ödemiş olması durumunda 8 ay boyunca işsizlik maaşı alması mümkündür.

Birey işsiz kalmadan önceki 3 yıl içerisinde 1080 gün prim ödediği takdirde 9 ay işsizlik maaşı alabilir.



