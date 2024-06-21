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  4. 6 aylık bebeğine kafa attı! Ankara'da 'Bu nasıl baba' dedirten olay: Eşiyle kızlarını dövüp evden kaçtı

6 aylık bebeğine kafa attı! Ankara'da 'Bu nasıl baba' dedirten olay: Eşiyle kızlarını dövüp evden kaçtı

21.06.2024 15:34
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Ankara'da bir babanın ailesine yaptıkları akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre uyuşturucu kullanıp eve gelen adam eşiyle kızlarını dövüp evden kaçtı. Kafa attığı 6 aylık bebeğin durumu ağır.

6 aylık bebeğine kafa attı! Ankara'da 'Bu nasıl baba' dedirten olay: Eşiyle kızlarını dövüp evden kaçtı

Kendini kaybeden K.Ç. (40) ailesine kabus yaşattı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen adam gözaltına alındı. 6 aylık bebek hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

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EŞİYLE KIZLARINI DÖVÜP EVDEN KAÇTI

Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Y.Ç. ve kızları Z. Ç. ile S. Ç.'yi dövdü.

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6 aylık kızı Z.'ye kafa atıp eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

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6 AYLIK BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ankara darp bebek
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