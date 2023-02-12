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6 aylık hamile Buse, 136 saat sonra kurtarıldı

12.02.2023 04:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası yıkıma uğrayan kentlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak, kentteki Balıca Mahallesi'nde 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzede 136 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

6 aylık hamile Buse, 136 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama-kurtarma çalışmalarına Ankara'nın Bala Belediye Başkanlığına ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor.

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Bala Belediyesi ve beraberindeki arama-kurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi'nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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deprem Kahramanmaraş

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