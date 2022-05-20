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6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

20.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların özellikle üreme sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı belirtiler vajinal hastalıkların habercisi olabiliyor. Vajinadan gelen çok çeşitli kokular bulunuyor. Bu kokuların neden oluştuğunu ve ne zaman endişelenmek gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz. Eğer riskli bir durum varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

Vajina temizliği kadınların sağlığı için önem taşıyor. Vajinal hijyenin korunması gerekiyor. Bazen hijyen sağlansa bile vajinadan değişik kokular gelebiliyor. Adet döneminin yaklaşması veya yenilen yemekler vajinal kokuları etkileyebiliyor. Herkesin vajina kokusu farklılık gösteriyor. Uzmanlar 6 tane belirgin vajina kokusu olduğunu belirtti. Dr Elisabeth Rosén, vajinanın iyi bir denge sağlamak için orada bulunan doğal bir bakteri florasına sahip olduğunu söyledi. Bu doğal bakteri sayesinde vajinadaki servikal mukus her zaman bir kokuya sahip oluyor. Bu kokular olağandışı değilse endişelenmenize gerek yok. Fakat bazı olağandışı kokulara sahipseniz mutlaka uzmana başvurmanız gerekiyor.

BALIK

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Vajinanızda balık kokusu varsa, Dr Rosén bunun trichomoniasis adı verilen bir enfeksiyondan kaynaklanabileceğini söyledi."Genellikle çok fazla semptoma neden olmayan paraziter bir hastalıktır. Bazı insanlar hoş olmayan bir kokuya sahip sarımsı-yeşil vajinal akıntı gibi belli belirsiz semptomlar yaşarlar ve vulva biraz kırmızı ve kaşıntılı olabilir. Bir antibiyotik kürü genellikle onu temizler."

ÇAMAŞIR SUYU

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Uzmanlar, vajinanızın çamaşır suyu gibi kokuyorsa doktora gitmeniz gerekebileceğini söyledi. TikTok'ta yayın yapan uzmanlar, ağartıcı bir kokunun vulva çevresinde biraz idrar olduğunu gösterebileceğini açıkladı. Veya bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisi olabileceğini söylediler. Dr Rosén, tedavi edilmeyen bir enfeksiyonun da ateşe neden olacağını ve kokunun oldukça belirgin ve hastalıklı olacağını söyledi.

ÇÜRÜK

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Külodunuzu değiştirdiniz, kotunuzu yıkadınız ama hala çürük gibi kokan vajinal kokuya sahipseniz orada unutulmuş bir tampon olabilir. Bu tehlikelidir çünkü çok uzun süre bırakılan ürünler çok nadir görülen bir hastalık olan toksik şok sendromuna neden olabilir. Dr Rosen, eğer bu bakteri sisteminize girerse çok, çok hızlı bir şekilde hastalanacağınızı söyledi. Dikkat edilmesi gereken temel işaretler yüksek ateş, kan basıncı değişiklikleri, ishal , kusma ve muhtemelen kızarıklıktır.

MAYALI

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Bazı insanlar için pamukçuk kokabilir ve eğer koku mayaya aitse, altta yatan koşulları ortadan kaldırmak için doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Bu tür enfeksiyonlar çok yaygındır ve semptomlar kaşıntı veya orada yanma ve pütürlü ve beyaz süzme peynir gibi olabilen akıntıdır.

METALİK

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Uzmanlar, metalik bir kokunun adet kanını gösterebileceğini söyledi. Bu kokuyu seks sonrası da yaşayabileceğinizi söylediler. Ancak nadir durumlarda bu koku rahim ağzı veya rahim kanserine kadar gidebilir. Ancak bunlar hastalığın tek veya ilk belirtileri olmayacak ve endişeleniyorsanız her zaman aile hekiminize görünmelisiniz.

EKŞİ VE KESKİN

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Aşağıdaki koku biraz keskinse, Cheeky Bonsai uzmanları bunun normal olduğunu ve vajinal PH'nizin dengede olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ekşi veya keskin bir koku endişelenecek bir şey değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa tıbbi yardım almalısınız.

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