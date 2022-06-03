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  4. 6 çocuk babasından acı haber! Boynundan vurulmuştu, yaşam mücadelesini kaybetti

6 çocuk babasından acı haber! Boynundan vurulmuştu, yaşam mücadelesini kaybetti

03.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 24 Mayıs günü tartıştığı kişi tarafından boynundan silahla vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan hayatını kaybetti. Duvahan 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Duvahan'ın C.B. isimli şahısla tartışması sonucu bu olay yaşanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 çocuk babasından acı haber! Boynundan vurulmuştu, yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mayıs Salı günü İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Okan Duvahan (36) ve C.B. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte C.B. yanında bulunan tabancayla Ali Okan Duvahan’a ateş etti.

10 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede boynundan vurulan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Duvahan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 gündür tedavi altında olan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan’ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli C.B. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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