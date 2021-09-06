6 Eylül – 12 Eylül haftalık burç yorumları: Düzen değişikliği yaşanacak!

6 Eylül – 12 Eylül haftalık burç yorumlarına göre, Salı sabahı gerçekleşecek olan Başak yeniayı meydana gelecek etkiler hafta boyu devam edecek. Bu süreçte günlük hayatımızda pek çok düzen değişikliği yaşayabiliriz. Yeni girişimler için de oldukça uygun bir atmosfer olacak. Koç burcu iş hayatıyla ilgili radikal kararlar alabilir ve Aslan burcunun ise aşk hayatında yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Peki 6 Eylül – 12 Eylül haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Başak burcunda seyahat ediyor. Detaycı bir tavır sergileyebilir ve halletmesi zor işlerimizi tamamlayabiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle iş hayatınızla ilgili radikal bir karar alabilir, kendiniz için bir ilki gerçekleştirebilirsiniz. Sağlam ve kalıcı düzenler arayabilir, uzun zamanlardır süregelen yapıları kırmak ve yıkmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda kendi istediğiniz koşulları yaratma arzunuz artacak. Sağlığınızla ilgili hızla ortaya çıkan durumlar gündeme gelebilir. Aniden fakat kısa süreli geçirilen bir hastalık söz konusu olabilir. Bir süredir tedavi süreci netleşmeyen veya sizi beklemeye alan hastalıklarınızda şifa adına önemli bir adım, tedavi gündeme gelebilir. Kendinizi ruhen ve bedenen daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda dış görüntünüzle ilgili değişiklik yapma ihtiyacınız artabilir. Diyet ve spor, estetik değişiklikler gündeminizde olabilir. İlişkilerde yaşadığınız sorunlarda kendi içinize dönün ve öz sevgi, özgüven çalışmaları yapmaya gayret edin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar, şaşırtıcı teklifler ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde bir süredir sessiz bir şekilde çalışan durumlar ve olaylar aniden açığa çıkabilir. Bir ilanı aşk duyabileceğiniz gibi görmezden gelinen sorunlara sahip ilişkilerde de kriz ve kaos büyüyebilir, bir patlama yaşanabilir. Fevri olmaktan ve fevri kararlar almaktan kaçınmanız gerekiyor. Duygularınız iyi veya kötü yanlı olarak uçlarda çalışacaktır. Olaylara siyah-beyaz bakmanız bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Önyargılarınızı yıkmaya çalışın ve peşin hükümlü olmayın. Çözüm odaklı olduğunuzda pek çok ilişki formu toparlanmaya gidebilir. İş hayatınızda veya yaşam koşullarınızda daha aktif bir çabaya girebilir ve bir durumu iyileştirmeye, kendinizi veya işinizi geliştirmeye çalışmakla meşgul olabilirsiniz. Yetersizlik hissinden uzak kalmaya çalışın ve somut başarılarınıza odaklanın.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle ev ve aile düzeninizde ani değişiklikler gündeme gelecektir. Ev alım-satım konularınızdaki bir kararsızlık ve bekleyiş birden bitebilir. Yurtdışında yaşama, yurtdışına taşınma gibi gündemlerinizi netleştirecek bir durum karşınıza gelebilir. Aile üyeleriyle aranızda var olan fikir anlaşmazlıkları ortak noktaya ve anlaşmaya gidebilir. Anlık duygu geçişlerinizin artacağı günlerde olacaksınız. Hayatınızın temellerini atacağınız, köklü değişimleri taşıyan bir dönemdesiniz. Eğitim hayatınızda süregelen bir dönemi tamamlayabilirsiniz. Bugünlerde yenilikler için eski bir takım şeylerin bitmesi, bırakılması gerekebilir. Bu sebeple ikili durumlar arasında bir seçim ve tercih yapabilirsiniz. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde küslük ve barışma durumlarına açık enerjiler olsa da yaşanabilecek dargınlıklar bir süre sonra barışmayla sonlanabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek oan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle ilişkilerinizde açık konuşmalar yapabilirsiniz. Mantığınız, duygularınızı kontrol altına alabilir. Detaycı düşünebilir, bazen bir detaydan bütünü okumaya çalışabilirsiniz. Eleştirel sözler sarf edebileceğiniz, iğneleyici ve imalı ifadelerden kaçınmanız gereken bir dönem. Araçlarla ilgili ödemeleriniz olabilir. Teknolojik satın alımlar yapabilirsiniz. Yolculuklarla ve eğitimlerle ilgili para çıkışları yapılabilir. Haftanın ilk iki gününde iş ve özel hayatınızda kadersel deneyimler karşınıza gelirken, iş ve sorumluluklarla ilgilenerek ruh halinizi yüksek tutabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe ilişkiler ön planda olurken duygusal anlamda güçlenebileceğiniz, ilişkilerinizde yeni ve sağlam bir başlangıç yapabileceğiniz günlerde olacaksınız. Cuma ve sonrası ise aşk hayatınızda tutkunun yoğun olacağı bir dönem başlıyor. Kıskançlık ve kıyaslama gibi negatif kodlardan sıyrılmaya çalışın.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle finansal planlarınızda yeni bir sayfa açılacak. Yüklü bir ödemenizi maddi anlamda zorlanmadan tamamlayabilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi akıllıca kullanmaya ve elinizdeki maddi değerleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksınız. Bu dönem beraberinde kendinizdeki yetenekleri ve potansiyeli de daha iyi görmenize yarayacak. Yeteneğinizin ve yatkınlığınızın olduğu alanlardan maddi kazanımlar elde edebilir veya takdir toplayabilirsiniz. Bu yüzden iş ve eğitim hayatınızda kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin ve özgüvenle hareket edin. Bugünlerde şükür ve teşekkür hali içinde olmak hayatınızdaki maddi-manevi değerlerin de artışını ve bereketi çağıracaktır. İlişkilerinizde Çarşamba ve Perşembe günlerinde yeni ve alternatif bir durum ortaya çıkabilir. Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte aşk hayatınızda yeni bir başlangıç gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın size etkileriyle yaşamınızda yeni bir sayfa açılacak ve bir başlangıç yapacaksınız. Bir süredir araştırma yaptığınız, kafa yorduğunuz veya adım adım gittiğiniz işlerin artık resmi başlangıçları olabileceği gibi hasat zamanı da açılabilir. Emek verme ve verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı olacak. Bu dönemde yapacağınız başlangıçlar da uzun vadede sizi oldukça geliştirecek ve ilerletecektir. Dış görüntünüzle ilgili değişikliklere ihtiyaç duyabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlişkilerinizde daha bireysel, bağımsız veya özgürlük yanlısı olabilirsiniz. Kendi duygularınız, kendi beklentileriniz ve öz değeriniz sizin için daha önemli hale gelebilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sürpriz bir hediye alabilirsiniz. Öz değer ve öz sevgi çalışmaları yapmak, auranızın güçlenmesini sağlayabilir. Daha iyi hissetmek için gereksiz ve abartılı harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle hayatınızda bir şekilde gizli kalan konular açığa çıkacak ve aydınlanacak. Dost ve düşmanı görebileceğiniz bir dönem olabilir. Bazı insanların kendi hayatlarıyla ilgili önemli şeyler öğrenebilirsiniz. İlişkilere dair daha önce fark edemediğiniz noktaları, fark edemediğiniz hatalarınızı görebilirsiniz. Bugünlerde karşınıza çıkan insanlara güvenirken daha temkinli olun. Haftanın ilk iki gününde memnun olmadığınız veya tam olarak içinize sinmeyen bir takım durumlarla karşı karşıya olsanız da Çarşamba gününden itibaren Ay'ın sizin burcunuza geçişiyle şartlar sizden yana ilerlemeye başlayacak. İstekleriniz ve beklentilerinizi bulma noktasında daha şanslı olacaksınız. Kadersel durumları ne kadar kabul enerjisi içinde olursanız akışın o kadar lehinize ve yolunda ilerlediğini görebilirsiniz. Elinizde olmayan durumlara dair kaygı enerjisini çalıştırmayın. Estetik değişiklikler iyi gelebilir ve enerjinizi yükseltebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle yeni bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınız aracalığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde tanışacağınız insanlar size ilerleyen süreçte yeni şeyler katacak ve sizi geliştirecek insanlar olabilir. Bazı arkadaşlıklarınız için emek verme gerekliliği doğabilir. İlişkilerinizde sürpriz durumlara açık olun. Zira beklemediğiniz kişilerden, beklemediğiniz teklifler alabilirsiniz. Belirsiz ilişkiler ise netleşerek yeni bir sayfaya gidiyor. Hafta içerisinde sağlığınızla ilgili destekler almanız gerekebilir veya sağlığınızı korumak için beslenme düzeninizi iyileştirmeniz gerekebilir. Çalışanlardan veya iş arkadaşlarınızdan yana ayrılma, işten çıkma durumları olabilir. Haftanın enerjileriyle kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilir, kendinize yatırım yapmaya çalışabilirsiniz. İş hayatınızda karşınıza çıkan fırsatları yetersizlik hissiyle kaçırmamaya, gelen teklifleri değerlendirmeye çalışın.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle kariyer sürecinizde bir yeniliği başlatabilirsiniz. Bir süredir adım adım ilerlediğiniz veya emek verdiğiniz iş artık bir noktaya varabilir, bir marka kurmak veya isminizle, işinizle öne çıkmak dönemin gündemleri arasında olabilir. Çocuklarınızın hayatı ve geleceğiyle ilgili de kararlar alabilir ve hayatlarını düzenleyebilirsiniz. Çocuğunuza nasıl daha faydalı olacağınızı veya çocuğunuza nasıl daha fazla şey katacağınızı düşünebilir, araştırabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kısa süreli seyreden rahatsızlıklar kısa süre içinde şifaya ve iyileşmeye gidebilir. Aşk ilişkilerinde ise akıl ve gerçekçilik duyguları bastırabilir. İlişkilerinizde kadersel deneyimler söz konusu olabilir. İkili bir yol veya iki farklı seçenek arasında bir tercih yapmanız, yolunuzu belirlemeniz gerekebilir. İlişkilerde şartları zorlamaktan kaçının ve bu hafta daha çok bireysel hedeflerinize odaklanın.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle aşk hayatınızda kalıcılık, sağlamlık ve uzun vadeli planlar daha önemli olacaktır. Size somut tekliflerle gelen kişileri dikkate alabilir, somut bir teklif alabilirsiniz. Kalıcılık ve bağlılık vaadinde bulunmayan kişi ve ilişkileri ise arkanızda bırakmak ve yolunuza bakmak isteyebilirsiniz. Bugünlerde sizi mutlu edecek şey netlik ve kesinlik olacak. Bu yüzden belirsiz durumlardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Beklediğiniz haberlerle ilgili gelişmeler, resmi başvurular ve başvuruların sonuçları haftanın diğer gündemleri olabilir. Yalnızlar için Yeni Ayın enerjileriyle heyecan ve merak duygunuzu uyandıracak bir tanışma ortaya çıkabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde iş ilişkilerinizi iyi tutmanız sizin lehinize olacaktır. Cuma günü ve sonrasında ise yeni bir finansal döngüye girebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle taşınmaz mallarla ilgili alım-satım konularınız aniden ortaya çıkabilir veya belirsizlik aniden netleşebilir. Uzun süredir satamadığınız yatırımları elden çıkarma imkanı yakalayabilirsiniz. Hakkınız olan ödemeler ve mülkler elinize geçebilir. Burs, nafaka, miras konularında netleşen ve sonuçlanan durumlar olacaktır. Hafta içerisinde uzak akrabaların sağlığıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Gelir-gider dengenize dikkat etmeniz gereken bu haftada, vergiler ve borçlar gibi zorunlu ödemeler karşınıza gelebilir. Yalnız Kova burçları bugünlerde yeni kişilerle tanışabilir veya çevresindeki bir kişiye karşı fikirlerinin değiştiğini görebilir. Eğitim hayatınızda veya eğitimlerle ilgili konularda yenilikler gündeme gelebilir. Bazı Kovalar için bugünlerde kendinizle veya hayatınızdaki bazı kişilerle yüzleşme enerjisi çalışabilir. Gizli konular aydınlığa çıkabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle ilişkilerinizde açık konuşmalar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha cesurca dile getirebilirsiniz. Karşınızdakilere bir teklif götürebilir veya kendi kararınızı alarak daha bireysel hareket edebilirsiniz. Uzak mesafelerdeki kişilerle bir araya gelebilir veya bazı kişilerle uzaklaşmaya gidebilirsiniz. Yolculuklar gündeminizde olacaktır. Haftanın enerjileriyle birlikte finansal konularda da dengeyi bulmaya çalışabilirsiniz. Gelir gider arasında doğru bir denge kurmaya çalışın ve ödemelerinizi, borçlarınızı iyi hesap edin. Kıtlık bilincinde olmamak için sahip olduklarınıza şükür ve teşekkür ile yaklaşın, maddi konularda abartılı bir kaygı ve panik halini çalıştırmamaya gayret edin. Bugünlerde kendinizden beklemediğiniz kararlar alabilirsiniz. Aniden düşünceleriniz ve fikirleriniz değişebilir.



