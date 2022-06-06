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6 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Haziran 2022 Pazartesi

06.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran 2022 Pazartesi günü gerçekleşen son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara, Van, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. 6 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtına ve 6 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

6 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Haziran 2022 Pazartesi

6 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtın yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve 6 Haziran 2022 Pazartesi günü deprem olan iller...

6 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.06 10:08:24 40.0558 31.6630 9.2 -.- 2.3 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.06.06 07:39:14 34.8563 24.9217 11.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 07:24:54 39.0923 43.0798 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAYAYLA-ERCIS (VAN) İlksel
2022.06.06 07:11:44 39.8552 28.1640 5.1 -.- 1.2 -.- AZIZIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 07:02:51 37.9792 29.1290 23.5 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
2022.06.06 06:27:08 38.8405 27.5770 5.9 -.- 1.6 -.- TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.06.06 06:16:31 41.1645 42.8010 13.3 -.- 2.4 -.- BALIKCILAR-(ARDAHAN) İlksel
2022.06.06 05:41:58 39.4485 33.0637 10.0 -.- 2.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.06 05:37:47 39.0613 43.0998 6.8 -.- 2.1 -.- CIMEN-ERCIS (VAN) İlksel
2022.06.06 05:27:48 42.1958 24.0752 5.0 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.06.06 05:24:30 38.4807 39.1848 1.1 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.06.06 05:21:50 38.6418 30.8768 5.8 -.- 1.0 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.06 05:19:13 39.8058 27.9347 10.7 -.- 1.3 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 05:02:39 34.2933 25.6308 14.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 04:49:18 39.8155 27.9513 14.0 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 03:22:55 34.2015 25.5080 9.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 03:02:40 35.6780 26.2362 21.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.06 02:49:06 38.9377 26.0933 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.06 01:51:44 35.2830 25.3378 7.8 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 00:50:02 39.7555 41.9590 25.8 -.- 1.8 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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