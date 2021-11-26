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  4. 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında avukatlar da var

6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında avukatlar da var

26.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında avukatlar da var

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülüyor.

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Kaynak: AA


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fetö Ankara
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