'6 ile 6.7 arasında deprem oluncaya kadar...' Uzman isim 'Yerine oturmadı' diyerek o bölgeyi işaret etti! Çok konuşulan o şehirde risk var mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. En son 3 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Adana ve Gaziantep’te de hissedilirken, ardından Adana’nın Aladağ ilçesinde de aynı gün 4,3 büyüklüğünde yaşanan deprem Adanalıları tedirgin etti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yağmurlu/Göksun-K. Maraş’ta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve Kahramanmaraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar kentte yaşayan vatandaşları daha da tedirgin etti.

"6 ile 6.7 ARASINDA DEPREM OLUNCAYA KADAR SIKINTI DEVAM EDECEK"

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, depremlere ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, o da normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.

"FAY DEPREM ÜRETMEZ"

Osmaniye’de ve Adana’nın Ceyhan ile Kozan ilçelerinde hafif bir enerji birikimi olduğuna dikkat çeken Baki, "Oluşan 4,5 aşağısı depremler o enerji birikiminin boşalması. Fay deprem üretmez. Basınç deprem üretir. Yani ’Fay stres biriktirir’ diye bir laf yok. 60-70 yıldır kaç tane deprem oldu ülkemizde. Deprem olabilir demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Normal sıradan vatandaşımızın, köydeki nenemizin söylediği bir laftır" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA RİSK GEÇTİ"

Adana’da riskin yüzde 98 oranında geçtiğini söyleyen Baki, "Şimdi Adana’da önemli derecede risk geçmiş vaziyette. Yüzde 98, yüzde 99 oranında risk geçmiş vaziyette. Yani hasarsız evlere girilebilir. Bir sıkıntı fazla yok. Asıl sıkıntı hafif enerji birikimi olan Ceyhan, Saimbeyli, Kozan ve Osmaniye arasında. 4,5’in altındaki depremler normal depremler. Zaten bu dünyada deprem olmazsa hayat olmaz" şeklinde konuştu.

"BİLİM ADAMI KÖYDEKİ NENEMİZ GİBİ KONUŞMAZ"

Bazı bilim adamlarının ’Deprem olacak’ söylemlerine de tepki gösteren Baki, "Kahramanmaraş ve Hatay’daki deprem Adana’da birçok apartmanın yıkılmasına neden oldu. Eğer bu büyük depremler biraz daha yakın bir yerde olsaydı Adana diye bir şey kalmazdı. Bilim adamı demek sorunu çözen adam demektir. Bilim adamı doğru bilgilendirme demektir. Olabilir demek olmaz. Deprem bölgesindeyiz ve deprem olacak. Bunu durdurma şansımız yok. Deprem öncesi önlemleri bizim konuşmamız lazım. Bilim adamı bunları konuşur. Bilim adamı sokaktaki vatandaşımız gibi, köydeki nenemiz gibi konuşmaz. Yani bir profesör kimliğini kullanarak böyle ’deprem olabilir’ lafını bir daha kullanmasınlar. Bilim adamına yakışır bir laf değil bu" dedi. (İHA)