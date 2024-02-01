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  4. 6 katlı bina böyle yerle bir oldu! İşte o anlar

6 katlı bina böyle yerle bir oldu! İşte o anlar

01.02.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Depremin vurduğu Hatay’da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay’da asrın felaketinde çok sayıda bina yerle bir olmuş, binlerce bina da hasar görmüştü. Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ise mahkeme sürecindeki binaların durumları netlik kazanmaya devam ediyor.

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 6 katlı bina da iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay bina yıkım
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