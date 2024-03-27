6 kişi feci şekilde ölmüştü... Hatay'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! TIR aniden sola dönüyor

Hatay'da, Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





