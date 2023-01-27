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"6'lı masanın adayı belli oldu" iddiası! Açıklamadaki detay dikkatlerden kaçmadı, genel merkezdeki o pankart olay oldu

27.01.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masa dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adaylığının ilk kez konuşulduğu kritik toplantı yaklaşık 9,5 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası yayımlanan ortak bildirideki detay, CHP Genel Merkezi'ne asılan pankarttaki benzerlik gündem yarattı. Kulislerde "aday olacak isim belli oldu" yorumları yapılırken, parti üyelerinin peş peşe mesajları dikkat çekti.

"6'lı masanın adayı belli oldu" iddiası! Açıklamadaki detay dikkatlerden kaçmadı, genel merkezdeki o pankart olay oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken; 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Aday belirleme çalışmalarında gaza basan 6'lı masa dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı "liderler buluşması" basına kapalı yapıldı.

Yaklaşık 9,5 saat süren toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

ORTAK AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yapılan açıklamadaki "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, 'Yeter Söz Milletindir' diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır." ifadesi gündem yarattı.

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CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ PANKART AKILLARA GELDİ

Açıklamadaki söz konusu cümleyi CHP'li isimler sosyal medyada paylaşırken, CHP Genel Merkezi'ne asılan pankarttaki detay akıllara geldi.

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Geçtiğimiz günlerde genel merkeze asılan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu pankartta, "Yeter söz milletin" ifadelerine yer verilmişti.

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Bu gelişmeler ışığında Ankara kulislerinde "Aday belli oldu, Kemal Kılıçdaroğlu" yorumları yapılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 6'lı masa

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