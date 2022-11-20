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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

20.11.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine az bir zaman kala 6'lı masanın üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken "cumhurbaşkanı adayı" açıklamasında bulundu. Karamollaoğlu Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen "Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle" toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra Cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak. Çok uzatmayız ama bu yılın sonundan önce bir açıklama olmaz" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen "Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle" toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak." dedi.

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"SEÇİM TARİHİ BELİRLENMEDEN ADAYLAR AÇIKLANMAZ"

Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yaşayan Türklerin haklarını, ihtiyaçlarını, problemlerini çözecek bir milletvekili grubu olacak. Parlamentoda da böyle temsil edilecekler, Avrupa'da yaşayan Türkleri temsil edecekler. Bu sorun da böylece çözülür, Avrupa'daki Türklerin çözülemeyen sorunları da Meclis'in gündemine böylece sürekli gelir. Ayrıca atılması gereken adımlar varsa da ayrıca atılır."

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Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa'da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz Avrupa'da yaşayan bütün Türk vatandaşlarına ulaşmayı bir hedef olarak koyduk, herkese ulaşacağız. Avrupa'daki Türklerin sorunlarıyla ilgili, aynı zamanda ülkemizin problemleriyle de ilgili düşüncelerimizi, politikalarımızı aktarmak istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz. Bir ilgi var ama bunun zirveye çıkabilmesi için benim talebim şu oldu, elini sıkmadığımız bir tane Türk vatandaşı kalmayacak." (AA)

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Temel Karamollaoğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

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