HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6'lı masanın (Millet İttifakı) ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

6'lı masanın (Millet İttifakı) ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

22.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ilk tur görüşmeleri tamamlandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre ikinci tur artık alınan kararların somut olarak yaşama geçirileceği bir süreç olacak. Merak edilen ortak adayın ne zaman açıklanacağı ile ilgili soru da yanıt bulurken adaydan önce geçiş süreci ve Cumhurbaşkanı yetkileri açıklanacak. Böylece aday olacak kişinin yetkilerinin ne olduğunu göreceği ve buna göre karar vereceği belirtildi.

6'lı masanın (Millet İttifakı) ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

Millet İttifakı'nın oluşturan 6'lı masa partileri (CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi) arasındaki ilk tur görüşmeleri geçtiğimiz gün yapılan son toplantıyla tamamlandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre TBMM’nin açılmasının ardından ekim ayında başlaması planlanan ikinci turun artık alınan kararların somut olarak yaşama geçirileceği bir süreç olacak. Toplantıya ilişkin bilgi veren bir kaynağa göre ortak adaydan önce geçiş sürecine ait detaylar açıklanacak. Cumhurbaşkanının yetkilerinin de bu çerçevede konuşulduğunu belirten kaynak, "Yani aday olacak kişi, yetkilerinin ne olduğunu önceden bilecek, buna göre karar verecek" dedi.

BİRİNCİ TUR GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti liderleri, Pazar günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelerek, birinci tur görüşmeleri tamamladı.

İKİNCİ TUR EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

6 siyasi parti ilk kez bir sonraki toplantı tarihini de bildiriyle açıkladı. Liderler Eylül ayı boyunca sahada olacağı için ikinci turun TBMM’nin açılmasının ardından Ekim ayında yapılması kararlaştırıldı.

İKİNCİ TURDA SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Liderlerin ilk tur görüşmelerinde, güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim güvenliği ve ortak iktidar hedeflerine dönük ilkeler ile yasal ve anayasal altyapının oluşturulmasına dönük adımlar ön plana çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre Pazar günkü toplantıda, ilk toplantının yapıldığı 12 Şubat’tan bu yana yapılan çalışmalar üzerinden geçilirken, bundan sonrasına dönük izlenecek strateji görüşüldü.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu çerçevede, ikinci tur görüşmeler, artık alınan kararların somut olarak yaşama geçirileceği bir süreç olacak. Başta ekonomi olmak üzere, siyasi partilerin ortak aday, seçim işbirliği ve iktidara gelinmesi halinde izlenecek politikalara ilişkin programlar kamuoyu ile paylaşılacak.

ADAYDAN ÖNCE GEÇİŞ SÜRECİ AÇIKLANACAK

Yansıyan bilgilere göre, toplantıda ağırlıklı olarak parlamenter sisteme geçiş sürecinin planlaması konusu ele alındı. Partilerin kendi içlerinde yaptıkları çalışmalara liderlerin son biçimi vermesi kararlaştırılırken, bu çerçevede ilk olarak cumhurbaşkanının yetki ve yönetim usulleri belirlenecek ve kamuoyuna da açıklanacak.

Toplantıya ilişkin BBC Türkçe’ye bilgi veren bir kaynak, toplantıda somut bir takvim belirlenmemekle birlikte, ilk önce geçiş sürecinin netleşeceğini, daha sonra ise aday ve ittifak konularının ele alınabileceğini ifade etti:

"6’lı masanın baştan beri üç tane temel hedefi var; ortak aday çıkarmak, geçiş sürecini birlikte planlamak ve birlikte yönetmek, anayasa değişikliğini sağlayacak kadar milletvekili çıkarmak.

"Bu ortak hedefler doğrultusunda adımlar atılıyor. Toplantıda asıl konuşulan şey, geçiş sürecinin planlaması. Daha çok buna zaman ayrıldı. Çünkü biraz bu süreci bizzat liderler götürecek."

ORTAK ADAY İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME: ÖNCEDEN BİLECEK

Cumhurbaşkanının yetkilerinin de bu çerçevede konuşulduğunu belirten kaynak, "Yani aday olacak kişi, yetkilerinin ne olduğunu önceden bilecek, buna göre karar verecek" dedi.

"En fazla milletvekilini çıkaracak seçim işbirliği formülü" üzerinde de çalışıldığını belirten kaynak şu bilgilere yer verdi:

"Bu ikili, üçlü ittifaklar olabileceği gibi tek bir ittifak da olabilir. İttifak konusunda esnek modellemeler yapmakta hiçbir sıkıntı yok. En fazla milletvekili çıkaracak formüller diyoruz ya bunlar çalışılıyor. Aday meselesi ise en son açıklanacak konu olur. Geçiş süreci yıl sonuna kadar tamamlanır. Aday ismi ve ittifaklar ancak seçim sürecinde netleşir, eğer bir baskın seçim olmazsa, ki çok zayıf ihtimal, yılbaşından önce bu konularda netleşme olmaz.”

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Liderler veya parti yöneticilerinin yaptığı bazı açıklamaların, 6’lı masa aleyhine kullanıldığı ve “kriz olduğu” izlenimi yaratılmaya çalışıldığı değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda, “masaya zarar verecek söylemlerden kaçınılması” konusunda görüş birliğine varıldı.

Geçen Temmuz ayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında “ortak deklarasyon” polemiği yaşanmıştı. SP Genel Başkanı Temel Karamollağolu’nun da yeni seçim sistemini işaret ederek, “ittifakların artık eski öneminin kalmadığı” sözleri, 6’lı masada “çatlak” olarak yorumlanmıştı.

Ayşe Sayın |BBC Türkçe, Ankara

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldüFatih'te korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü
Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktıGaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı
Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ Parti DEVA Partisi demokrat parti gelecek partisi saadet partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

Son günlerin en çok konuşulan internet sitesi havrita.com'a erişim engellendi

Son günlerin en çok konuşulan internet sitesi havrita.com'a erişim engellendi

İlginizi Çekebilir

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.