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6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

22.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den ortak aday açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" dedi. Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili olarak Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir" diye konuştu.

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

6'lı masa 6. kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde dün toplandı. Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi ortak bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada 13. Cumhurbaşkanı adayının herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı adayı olacağına dikkat çekilirken bir sonraki toplantının ise 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu. CHP'li Faik Öztrak ortak aday tartışmalarına yanıt vererek "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir" dedi.

6'lı masa 6. kez toplandı! Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından 'ortak cumhurbaşkanı adayı' mesajı6'lı masa 6. kez toplandı! Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından 'ortak cumhurbaşkanı adayı' mesajı

MARDİN VE GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hafta sonu meydana gelen trafik kazalarına ilişkin konuşan Öztrak, "Her iki kazada 35 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yüreklerimiz parçalandı. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Mardin Derik'te yaşanan kazalardaki TIR'ların, aynı firmaya ait olduğu söyleniyor. Bu da iş ve araç güvenliği konusunda taviz verildiği kuşkularını artırıyor. Diğer taraftan artan giderler nedeniyle otobüslerin, kamyonların eskiyen lastiklerini değiştirmek yerine artık lastiklerine diş açtığını defalarca söyledik. Bakımların, sigortaların zamanında yapılamadığını anlattık. Bu tehlikeler için uyardık. Tüm bu kazaların ciddiyetle soruşturulmasını ve sorumluları hakkında en ağır cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

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TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

Soruları kabul eden Faik Öztrak, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sonuç çıkıp çıkmadığıyla ilgili soruya "Dosyayı bir kez YDK'ya göndeririz. Sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi YDK'mızdır. Dolayısıyla ne olup bittiğiyle ilgili olarak YDK sözcüleri, gerekli bilgileri verecektir. MYK olarak tüzüğümüz gereği bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız" cevabını verdi.

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ORTAK ADAY TARTIŞMASI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklaması hatırlatılan Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha, kuvvetli bir şekilde, altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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