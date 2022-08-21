6'lı masa 6. kez toplandı! Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından 'ortak cumhurbaşkanı adayı' mesajı

6'lı masa 6. kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı. Saat 14.00’da başlayan toplantı yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından beklenen yazılı açıklama yapıldı.

6 MUHALEFET PARTİSİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi ortak bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada 13. Cumhurbaşkanı adayının herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı adayı olacağına dikkat çekilirken bir sonraki toplantının ise 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

"ÇOK DAHA KARARLI VE UMUTLUYUZ"

Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir araya gelen 6 siyasi partinin ilk tur toplantılarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanları olarak: Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk. O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından ‘6’lı Masa’ olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat’tan çok daha kararlı ve umutluyuz. Siyasi iktidarı, ortaklarının, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyasi mühendisliklerine, çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi’ geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık. Kurduğumuz komisyonlarla, ortaya koyduğumuz ilkeleri tek tek hayata geçirme hazırlıklarımızın hukuki ve toplumsal alt yapılarını güçlendirecek adımlar attık. Bu çerçevede, geçtiğimiz süreç içinde ‘Temel İlkeler ve Hedefler’, ‘Seçim Güvenliği’ ve ‘Bazı Ekonomik Kurumların Reformu’ komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik. Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

"İNSANIMIZIN BEKLENTİ VE TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK LİYAKATLİ KADROLARLA VE ETKİN POLİTİKALARLA MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"

Altı parti olarak iş birliğinin devam edeceğinin dikkat çekilen açıklamada, “Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz. Ülkemizi, hemen her alanda içine sürüklendiği bu krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek; mücadelemiz ve iş birliğimiz, hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir. Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki, son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlığımızı asla sarsamayacaktır. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 13. CUMHURBAŞKANI BU MASA ETRAFINDA BİR ARAYA GELEN SİYASİ PARTİLERE OY VERENLERİN DEĞİL, 'HERKESİN CUMHURBAŞKANI' OLACAKTIR"

Ortak Cumhurbaşkanı adayına dair açıklamalara değinilen basın açıklamasında, “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır. Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda; Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir! Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak” denildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 2 EKİM'DE

İkinci tur toplantılarının başlanacağı tarihe dair bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu vesileyle milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve tazimle anıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla iş birliğimizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantımızı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’da CHP Genel Merkezinde gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Toplantı’nın ardından liderler beraber akşam yemeği yedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, misafir liderlere daha önce çiftçilere dağıtılan ata tohumlarından elde edilen sebzelerle dolu sepet hediye etti. (İHA/AA)



