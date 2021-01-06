HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Ocak hava durumu! Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

6 Ocak hava durumu! Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

06.01.2021 07:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
6 Ocak hava durumu! Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde bugün bulutlu bir hava olacak. Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde ise zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir. İşte 6 Ocak hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler...

Hava durumuyla ilgili son tahminler yayımlandı. Ocak ayında olmamıza rağmen beklenen yağışların bir türlü gelmemesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi endişe yaratırken Meteoroloji'den '6 Ocak bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL 6 OCAK HAVA DURUMU

hava durumu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralıKüçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Alak suresinin meali ve faziletleriAlak suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

MSB'den darbe imasına cevap

MSB'den darbe imasına cevap

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Adana'da gece yarısı film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Adana'da gece yarısı film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Kayseri’de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni operasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni operasyon

Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da yoğun sis!

Ankara'da yoğun sis!

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.