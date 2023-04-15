'6 parmak vardı da biz mi yapmadık' Muharrem İnce'nin 'selamlama işareti' sözleri sosyal medyada gündem oldu!

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimleri konuşuyor. Siyaset gündeminin en çok tartışılan isimlerinden olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de partisinin el işaretini ilk kez açıklamıştı. İnce'nin, partisinin selamlama işaretiyle ilgili sözleri sosyal medyada gündem yarattı. İnce, kendisine sadece 3 parmak kaldığını ifade etti. İşte detaylar...

"NE BU? ÜÇÜNCÜ YOL"

Eliyle parmaklarını kullanarak 3 yapan İnce, yeni işaretlerini ilk kez Rize'de açıkladığını ifade ederek, "İlk kez Rize’de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk’ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü, sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği, patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek" diye konuşmuştu.

"HERKES TÜM PARMAKLARI KULLANDI, BANA 3 PARMAK KALDI! 6 PARMAK VARDI DA BİZ Mİ YAPMADIK"

Herkesin tüm parmakları kullandığını ve kendisine sadece 3 parmak kaldığını ifade eden İnce, "Bu nereden çıktı diyorlar. Baş parmağı Erbakan hoca kaptı. İşaret parmağını başkası kaptı. İşaret parmağıyla orta parmak zafer işareti. 4 parmağı Erdoğan kaptı. 5 parmak Demokrat Parti'nin. Geriye kaldı 3 parmak. 6 parmak vardı da biz mi yapmadık. Başka parmak kalmadı" şeklinde konuştu. (İHA)



