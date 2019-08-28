6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

Hindistan'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel bir hükümet binasında yaşanan olayda 6 sapık adam savunmasız gördükleri küçük kızı tuvalete götürdü.

Polis kayıtlarına göre Bihar'da meydana gelen olayda kız kendinden geçene kadar durmadan tecavüz eden sapıklar kız bayılınca korkarak olay yerinden uzaklaştılar.

Olaydan bir gün sonra kızı gören bir tanıdık, küçük kızı ailesine götürerek yaşananları anlattı.

Ancak köylüler kızın suçlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylediler.

Baskıya dayanamayan aile küçük kızın saçının kazınmasını kabul etti. Daha sonra köyün sokaklarında utanç yürüyüşü yaptırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamadaysa tecavüzcü sapıkların gözaltına alındığı belirtildi.

