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  4. 6 Şubat'taki depremler sonrası başlamıştı! Almanya'dan dikkat çeken vize kararı: Tarih verildi, sona eriyor...

6 Şubat'taki depremler sonrası başlamıştı! Almanya'dan dikkat çeken vize kararı: Tarih verildi, sona eriyor...

06.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından; Almanya'nın depremzedeler için uyguladığı, 12 bin kişinin faydalandığı hızlı vize uygulaması 6 Ağustos'ta sona erecek.

6 Şubat'taki depremler sonrası başlamıştı! Almanya'dan dikkat çeken vize kararı: Tarih verildi, sona eriyor...

Almanya, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından hayata geçirdiği ve 12 bin kişinin faydalandığı hızlı vize uygulamasının sona ereceğini duyurdu.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat depremlerinin ardından Türk vatandaşlarına verilen vizelere ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Şubat başında Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı depremin hemen ardından Almanya depremden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde vize almasına imkân tanıdı. O zamandan beri, yaklaşık 12 bin özel vize verildi. Birçok insan bu sayede geçici olarak Almanya’daki yakınlarının yanına barınabildi. Bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra bu prosedürü sonlandırıyoruz ve 6 Ağustos’tan itibaren eski prosedüre dönüyoruz.”

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deprem Vize Almanya Türkiye

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