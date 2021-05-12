HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 yaşındaki Eslem’den şehit babasına karanfil: Bu çiçekleri senin için diktim

6 yaşındaki Eslem’den şehit babasına karanfil: Bu çiçekleri senin için diktim

12.05.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törende, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun 6 yaşındaki kızı Eslem, babasının kabrine karanfil bıraktı. Minik kızın "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" demesi herkesi duygulandırdı.

6 yaşındaki Eslem’den şehit babasına karanfil: Bu çiçekleri senin için diktim

Ramazan Bayramı öncesinde Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarının bayramını kutladı. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak verdi.

"BU ÇİÇEKLERİ SENİN İÇİN DİKTİM"

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021’de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun 6 yaşındaki kızı Eslem Erva Umulu, Vali Sezer’in verdiği karanfili babasının mezarına bıraktı. Eslem’in "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" ifadesi herkesi duygulandırdı.

"O ÇOK İYİ BİRİ"

Babasını çok sevdiğini belirten Esra Evra Umulu, "O çok iyi biri. Burada babamı görüyorum annem ağlıyor. Birkaç saat olunca da gidiyoruz evimize. Çiçekleri çok seviyorum. Gülü de seviyorum. Annemin ismi de Gül" dedi.

"BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlayan Vali Yunus Sezer, "İnşallah bu ay boyunca yapmış olduğumuz dualar Rabbimiz kabul eyler. Bugün şehitlikteyiz. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz ile bir araya geldik. Burası şehitler diyarı Kırıkkale. Vatan millet aşkıyla cephede ve görev aşkıyla cephede bulunan askerlerimiz polislerimiz şehit olup burada kabristanda ebedi hayatlarını yaşamaktalar. Bugün şehit ailelerimiz ile birlikte burayı ziyaret ettik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki şehitlikte buruk bayram ziyaretiAnkara'daki şehitlikte buruk bayram ziyareti

"ŞEHİT YAKINLARIMIZLA BAYRAMLAŞMA İMKANI BULDUK"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, "Burada şehit yakınlarımızla gazilerimizle bayramlaşma imkanı bulduk. Tüm dünya ciddi bir sıkıntı içerisinde. Birbirimize sarılamadan kucaklaşamadan annelerimizin babalarımızın ellerini öpemeden bir bayram geçiriyoruz. İnşallah bu manada geçirdiğimiz son bayram olur" şeklinde konuştu. (İHA)

13d912b1-a1d6-4991-996f-1496cdfe5615

37e7ea6b-5709-4053-a063-ec4b5d3e9ae4

1996d64c-8212-4a99-8ba7-ff90f71753c7

a87500b2-57a3-4255-a991-5d7659ad9a2e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Tam bir suç makinesi! 11 yıl sonra yakalandıTam bir suç makinesi! 11 yıl sonra yakalandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
şehit Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.