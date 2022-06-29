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6 yaşındaki Zeynep'in acı ölümü yasa boğdu: Benim babişkom geri gelmeyecek

29.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen pazar alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden 6 yaşındaki Zeynep Mira Güler, son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Mira, törenin ardından Yeniayazağa Mezarlığı'na defnedilirken küçük kızın ölümü yasa boğdu. Acılı baba, Bu kazanın bedelini herkes ödeyecek. Bazı şeyleri karartmaya çalışıyorlar. Onların peşindeyiz. Her şeyi biliyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Benim babişkom geri gelmeyecek ama sorumlular da cezasını çekecek" dedi.

6 yaşındaki Zeynep'in acı ölümü yasa boğdu: Benim babişkom geri gelmeyecek

Mudanya Bursa Asfaltı Caddesi'nde geçen pazar saat 15.40 sıralarında, otomobiliyle ilerleyen Burak Ulga (28) yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarpttı. Fikriye Yiğit ile Zeynep Mira Güler kazada öldü. Sürücü Berk Ulga emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 6 yaşındaki Zeynep Mira Güler'in cenazesi İstanbul'a getirildi. Mira için öğlen vakti Bayrampaşa Altıntepsi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende çocuğun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Zeynep Mira için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Zeynep Mira, törenin ardından Yeniayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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"KAZANIN BEDELİNİ HERKES ÖDEYECEK"

Baba Burak Güler, "Gerçekten çok acı bir durum. Benim daha 5 buçuk, 6 yaşındaki çocuğum ölümü hak etmedi. Sorumluları kimse biz bunun peşini bırakmayacağız. 2 tane can. Küçük olay değil. Hele ki benim babişkomun ölümü. Bu kazanın bedelini herkes ödeyecek. Bazı şeyleri karartmaya çalışıyorlar. Onların peşindeyiz. Her şeyi biliyoruz. Alkol varmış. Bir tane bira içen adamdan 80 promil alkol çıkmaz. Verdiği ifadenin hepsi yalan. Biz hakkımızı savunacağız. Tabii ciğerimiz yanıyor. Benim babişkom geri gelmeyecek ama sorumlular da cezasını çekecek" dedi.

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(DHA)

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