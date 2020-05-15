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  4. 60 kişiyi karantinaya alınmıştı! Bir kişi daha hayatını kaybetti

60 kişiyi karantinaya alınmıştı! Bir kişi daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Cenaze namazının ardından yapılan testte 60 kişinin sonucu pozitif çıkmış ve köy karantinaya alınmıştı.

60 kişiyi karantinaya alınmıştı! Bir kişi daha hayatını kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.’nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

KARANTİNA SÜRESİ 5 MAYIS'TA İKİNCİ KEZ UZATILMIŞTI

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

Kaynak: İHA

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