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  4. 60 yıllık evli çift aynı gün koronavirüsten öldü

60 yıllık evli çift aynı gün koronavirüsten öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

İngiltere’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 60 yıllık evli çift Bryn ve Pat Howells 17 saat arayla hayata veda etti.

60 yıllık evli çift aynı gün koronavirüsten öldü

The Daily Mail’in aktardığına göre, Pat Howells, 4 Nisan'da sağlık durumundan şikayet etti, kısa bir süre sonra hastalığın semptomları eşinde de görülmeye başladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan çiftin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

86 yaşındaki Bryn Howells ile 80 yaşındaki Pat Howells, Llantrizant’taki Glamorgan hastanesinde koronavirüs hastaları için ayrılan ünitede solunum cihazına bağlandı. 13 Nisan gecesi Pat Howells hayatını kaybettikten sonra aynı günün akşamı eşi de hayata veda etti.

Çiftin akrabaları, kendilerini evde izole eden Howells çiftinin haftalardır evden çıkmadığını, koronavirüsün nasıl bulaştığını belirlenemediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
60 yıllık koronavirüs Kovid-19

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