61 yaşında dip diri vücuduyla dikkat çekiyor! Her gün 10 dakikasını ayırıp muhteşem karın kaslarının sahibi oldu

61 yaşındaki moda ve güzellik ikonu Trinny Woodall, son röportajıyla yine gündemde! Taş gibi karın kaslarını gururla sergileyen Trinny, bunun sadece estetik için değil, kendini daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için yaptığını söylüyor.

Eski partneri Charles Saatchi’den ayrıldıktan sonra kariyerine odaklanan ünlü isim, bugün 180 milyon sterlinlik bir güzellik markasının sahibi. Trinny, her gün düzenli olarak yaptığı kısa ama yoğun karın egzersizleriyle hem bedenini hem de zihnini güçlendirdiğini söylüyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM AYNI RUTİNİ UYGULUYOR

Trinny’ye göre güçlü bir karın, yalnızca fit görünmek değil;

Daha sağlam bir duruş

Daha yüksek özgüven

Zorluklara karşı daha dayanıklı bir ruh hali demek.

Halle Berry’den Jennifer Lopez’e, Victoria Beckham’dan Gwyneth Paltrow’a kadar pek çok ünlünün de benzer sıkı egzersiz programları uyguladığı biliniyor.

İŞTE O ÇOK MERAK EDİLEN 10 DAKİKALIK EGZERSİZ

1. Karın Crunch – 30 tekrar

Bacaklar havada, 45 derece açıyla. Üst gövdeyi yukarı kaldırıp indiriyor.

2. Ağırlıkla Bacak Kaldırma – 30 tekrar

Sırt üstü yatıyor, ellerde ağırlık. Bacakları kontrollü şekilde yukarı-aşağı indiriyor.

3. Russian Twist – 2 set x 20 tekrar

Dizler havada, gövde V şeklinde. Ağırlığı sağa ve sola dönerek götürüyor.

4. Alt Karın Kaldırma – 20 tekrar

Ayaklar tavana doğru, sadece kalçayı hafifçe yukarı kaldırıyor.

5. Yan Karın Kaldırma – Sağ & sol taraf 20’şer tekrar

Bacaklar sağa/sola eğik, eğik taraftaki karın kaslarını kullanarak kalçayı yukarı kaldırıyor.

6. High Plank + Omuz Dokunuşu – 1 dakika

Plank pozisyonunda dururken alternatör şekilde omuzlara dokunuyor.

7. Yan Plank + Ağırlık – Her iki taraf 1 dakika

Yan plankte kalırken hafif ağırlığı yukarı doğru kaldırıyor.

8. Medicine Ball Crunch – 26 tekrar

Ağırlıkla hem bacakları hem gövdeyi aynı anda yukarı çekiyor.