61 yaşında dip diri vücuduyla dikkat çekiyor! Her gün 10 dakikasını ayırıp muhteşem karın kaslarının sahibi oldu

61 yaşındaki Trinny Woodall, taş gibi karın kaslarını sadece estetik için değil, özgüven ve güç kazanmak için çalıştırıyor. Günlük 10 dakikalık kısa ama etkili egzersizleriyle hem bedenini hem de zihnini güçlendiren ünlü isim, Halle Berry, Jennifer Lopez ve Victoria Beckham gibi pek çok ünlünün de benzer rutinler uyguladığını söylüyor. İşte Woodal'ın detaylı egzersizi:

Çiğdem Sevinç

61 yaşındaki moda ve güzellik ikonu Trinny Woodall, son röportajıyla yine gündemde! Taş gibi karın kaslarını gururla sergileyen Trinny, bunun sadece estetik için değil, kendini daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için yaptığını söylüyor.

61 yaşında dip diri vücuduyla dikkat çekiyor! Her gün 10 dakikasını ayırıp muhteşem karın kaslarının sahibi oldu 1

Eski partneri Charles Saatchi’den ayrıldıktan sonra kariyerine odaklanan ünlü isim, bugün 180 milyon sterlinlik bir güzellik markasının sahibi. Trinny, her gün düzenli olarak yaptığı kısa ama yoğun karın egzersizleriyle hem bedenini hem de zihnini güçlendirdiğini söylüyor.

61 yaşında dip diri vücuduyla dikkat çekiyor! Her gün 10 dakikasını ayırıp muhteşem karın kaslarının sahibi oldu 2

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM AYNI RUTİNİ UYGULUYOR

Trinny’ye göre güçlü bir karın, yalnızca fit görünmek değil;

  • Daha sağlam bir duruş
  • Daha yüksek özgüven
  • Zorluklara karşı daha dayanıklı bir ruh hali demek.

Halle Berry’den Jennifer Lopez’e, Victoria Beckham’dan Gwyneth Paltrow’a kadar pek çok ünlünün de benzer sıkı egzersiz programları uyguladığı biliniyor.

61 yaşında dip diri vücuduyla dikkat çekiyor! Her gün 10 dakikasını ayırıp muhteşem karın kaslarının sahibi oldu 3

İŞTE O ÇOK MERAK EDİLEN 10 DAKİKALIK EGZERSİZ

1. Karın Crunch – 30 tekrar
Bacaklar havada, 45 derece açıyla. Üst gövdeyi yukarı kaldırıp indiriyor.

2. Ağırlıkla Bacak Kaldırma – 30 tekrar
Sırt üstü yatıyor, ellerde ağırlık. Bacakları kontrollü şekilde yukarı-aşağı indiriyor.

3. Russian Twist – 2 set x 20 tekrar
Dizler havada, gövde V şeklinde. Ağırlığı sağa ve sola dönerek götürüyor.

4. Alt Karın Kaldırma – 20 tekrar
Ayaklar tavana doğru, sadece kalçayı hafifçe yukarı kaldırıyor.

5. Yan Karın Kaldırma – Sağ & sol taraf 20’şer tekrar
Bacaklar sağa/sola eğik, eğik taraftaki karın kaslarını kullanarak kalçayı yukarı kaldırıyor.

6. High Plank + Omuz Dokunuşu – 1 dakika
Plank pozisyonunda dururken alternatör şekilde omuzlara dokunuyor.

7. Yan Plank + Ağırlık – Her iki taraf 1 dakika
Yan plankte kalırken hafif ağırlığı yukarı doğru kaldırıyor.

8. Medicine Ball Crunch – 26 tekrar
Ağırlıkla hem bacakları hem gövdeyi aynı anda yukarı çekiyor.

