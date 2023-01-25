64 yaşındaki Madonna'nın cildini sıkılaştırma sırrı! Sadece çatal kullanarak...

Yaşlılık ve mimik çizgileri cildimizde istemediğimiz görüntülere sebep olabiliyor. Daha gergin ve genç gözüken bir cilt için çeşitli uygulamalar bulunuyor. Ancak botoks yaptırmak istemeyen kişiler kırışıklardan kurtulmak için doğal çözümler arıyor. Madonna paylaştığı videoda cilt bakımında çatal kullanarak genç bir görünüm sağladığını açıkladı.

ÇATAL CİLDİ SIKILAŞTIRIYOR

2018'de paylaştığı bir Instagram gönderisinde Madonna, yüz bakımı yaptırırken görülüyor. Yüz bakımında kullanılan aletler 2 büyük boy çatala çok benziyor. “İnanılmaz, çatalla yapılan bu küçük yüze bakın. Çatallar gerçekten çok iyi, cildi sıkılaştırıyorlar” diyor.

C VİTAMİNİ SERUMU ÖNEMLİ

Madonna'nın şu anki yüz bakımı uzmanı Edyta Jarosz'a göre , tıpkı şarkıcınınki gibi dolgun ve pürüzsüz bir ten elde etmek istiyorsanız hidrasyon çok önemlidir. Günlük rutininize bir C vitamini serumu ve Asya cilt bakım ürünlerinize katmanlama tekniğini dahil etmenizi önerir. Kullanmayı sevdiğiniz geniş bir ürün listeniz olduğunda, sıralama önemlidir. Jarosz, cildinizin tüm besinleri emmesi için en hafif dokudan en kalın dokuya geçmenizi öneriyor.

GENELLİKLE SAĞLIKLI BESLENİYOR

Madonna, ne yediğine dikkat ediyor. Bazen Instagram'da makarna veya dondurma yerken görülebilse de, genellikle belirli bir diyeti tercih ediyor. Buna makrobiyotik diyet deniyor ve lahana, brokoli, havuç, fındık, fasulye ve ayrıca bol miktarda balık gibi sebzelerden oluşuyor. Madonna genellikle et veya süt ürünleri yemiyor ama zencefil çayı ve hindistan cevizi suyu içmeyi seviyor.

GENÇ HİSSEDİYOR

İçinizde genç hissetmiyorsanız, dışarıdan gerçekten genç görünemezsiniz. Son on yıllarda, Madonna'ya röportajlarda sürekli olarak yaşlanma hakkında sorular soruluyor ve her zaman harika bir yanıtı var. "Bence yaşlanmayı ve yaşı çok düşünüyorsun. Bunu düşünmeyi bırakmalısın, ”dedi bir keresinde onu sorularla rahatsız eden bir görüşmeciye. Madonna, " Düşünmeyi bırak, sadece hayatını yaşa ve yaşın ya da ne yapman gerektiği konusunda seni bir şekilde hissettirmeye çalışan toplumdan etkilenme " diye tavsiyede bulunuyor.



