HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş ve üstüne yasak kalktı! Eskişehir'de ulaşım kartları için uzun kuyruklar oluşturdu

65 yaş ve üstüne yasak kalktı! Eskişehir'de ulaşım kartları için uzun kuyruklar oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Eskişehir'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Genel olarak maske takan kuyruktakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

Normalleşme süreciyle birlikte 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri açıklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi'ne (BİLEM) gitti. Mesai saatinin saat 12.00'de başlaması nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları tepki gösterirken, bazısı ise türkü söyleyerek vakit geçirdi.

'3 AYDIR EVDE KAPALIYDIK'

Saat 10.00'dan beri sıra beklediğini söyleyen Hasan Karataş, "3 aydır evde kapalıydık. Hiçbir işimizi göremiyorduk. Bugün, bize sokağa çıkmak serbest oldu. Allah bundan sonra bize böyle bir şey göstermesin” dedi.

Kartını yeniletmek için bekleyen Mehmet Yılmaz ise, “Saat 09.00'dan beri bekliyoruz. Geldik, gittik açılmadı. İçeride 2 memur çalışıyor. Memur sayısını artırın diyoruz. Bu insanlar 3 aydır evlerindeydiler. 'Hastalık bulaşabilir' diyoruz ama dinleyen yok. Burası hastalığın bulaşma riski en yüksek olan yer. Daha fazla memur çalışsa bu insanlar burada beklemez” diye konuştu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, BİLEM'in, 11 Haziran tarihinden itibaren saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Nüfuz Edici Bombalar teslim ediliyorNüfuz Edici Bombalar teslim ediliyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Diğer Haberler
Asker uğurlamalarıyla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Asker uğurlamalarıyla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

Madde bağımlısından polise şaşırtan sözler! ’Benden iyi kapkaççı yok’

Söylediği sözler polisi şaşırttı! ’Benden iyi kapkaççı yok’

Avcılar’da sokak ortasında dehşet! Eşini önce darp etti sonra bıçakladı

Eşini önce darp etti sonra bıçakladı

Yemeklerine tuz yerine fare zehri konulan 7 kişi hastanelik oldu

Yemeklerine tuz yerine fare zehri konulan 7 kişi hastanelik oldu

Zeytinlik alanda tacize uğrayan Derya, zanlının tutuklanmasını istiyor

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.