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  4. 67 yaşındaki adamın oyununu pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı

67 yaşındaki adamın oyununu pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı

01.08.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs üzerindeki sahte parayla semt pazarındaki esnaflardan sırayla alışveriş yaptı. Dördüncü tezgahtaki esnaf paranın sahte olduğunu anlayınca dolandırıcıyı yakaladı. Şahsı tutan esnaflar ekiplere haber verdi. Dolandırıcının üzerini ve çantasını arayan ekipler 10 bin TL'lik sahte banknotlarla karşılaştı. Esnaflar şahıstan şikayetçi olurken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki adamın oyununu pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı

Aksaray’da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan 67 yaşındaki şahıs, bir esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Şahsın üzerinden 10 bin TL sahte para çıktı.

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4. ESNAFIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı. Sahte 200 ve 100 TL’lik banknotlar veren şahıs hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı. 4. tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

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ÜZERİNDE 10 BİN TL SAHTE PARA ÇIKTI

Esnafla tartışan Y.C.’yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı. Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu tespit etti. Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri 200 ve 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray sahte para

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