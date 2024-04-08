'67 yaşındayım ama onlarca yıl daha genç görünüyorum' İşte karnımı dümdüz yapan tek hareket

Yaşlandıkça, bir zamanlar olduğu gibi formda ve sağlıklı kalmak zorlaşabilir. Bununla birlikte sadece daha az enerjiye sahip olmakla kalmayıp, yaralanmalara daha yatkın olabiliriz veya vücudumuzun bazı kısımları genel olarak daha zayıf veya ağrılı olabilir.

Bu, yaşlandıkça daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemeyi cazip hale getirse de araştırmalar düzenli egzersizin kardiyovasküler hastalık, yağlı karaciğer hastalığı ve hatta demans gibi tehlikeli sağlık sorunlarının önlenmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

Kiloyu korumak da bunun önemli bir parçasıdır. Ayrıca potansiyel olarak tehlikeli iç organ yağlarının içeride birikmesini önlemek için göbek yağımızı minimumda tutmalıyız.

Son derece deneyimli bir fitness gurusu, kendisini hem sağlıklı, hem enerji dolu hem de karnını düz tutmak için evde yaptığı basit bir egzersizi paylaştı. Sektörde 40 yıldır çalışan profesyonel fitness koçu Denise Austin , sırrını sosyal medya platformu TikTok'ta açıkladı.

Bir hayranı tarafından sorulan "Karnınızın alt kısmını düzleştirmek için en sevdiğiniz hareket nedir?" sorusuna adım adım videoyla yanıt verdi.

110.000'den fazla takipçisi ile konuşurken şunları söyledi: “İşte alt karnımı düzleştirmeye yardımcı olmak için yapmayı sevdiğim en sevdiğim egzersiz. Bir çift ağırlık alın. Bir ayağınızın parmak ucunda olacak şekilde dizinizi hafif kırın. Daha sonra 2 elinizi hava kaldırın.

Yani yapacağınız şey göğsünüzü güzelce ve yükseğe kaldırmak, uzatmak. Daha sonra öne doğru gevşemek, dizinizi göğsünüze doğru çekmek ve geri itmek.

Bu kadar. Her iki bacağınıza da 15 tekrar yapın."







