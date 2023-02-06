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7.4'lük depremin ardından yangın! Doğal gaz boru hattı... BOTAŞ'tan açıklama geldi

06.02.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandığı belirtildi. Öte yandan Osmaniye’de depremde yıkılan 9 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ayrıca deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili BOTAŞ'tan açıklama geldi.

7.4'lük depremin ardından yangın! Doğal gaz boru hattı... BOTAŞ'tan açıklama geldi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki haberin ardından gelen haberlere kilitlendi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti. Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

OSMANİYE'DE 9 KATLI BİNADAKİ YIKIMDAN SONRA YANGIN

Diğer yandan sabaha karşı yaşanan depremde Osmaniye’nin Esenler Mahallesi’nde 9 katlı bir bina çöktü. Binada yıkım olduktan sonra yangın başladı. Bir süre sonra olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Binanın en altında fırın olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Ayrıca deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktığı öğrenilirken depremin ardından bazı bölgelerdeki iş yerlerinde de yangın çıktığı ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için olay yerlerine sevk edildiği kaydedildi. (İHA/AA)

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BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

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