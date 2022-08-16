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7,6 büyüklüğündeki depremi yaşadı! Bakan Soylu'dan önemli mesaj: 'Ekim ayında yapacağız' diyerek duyurdu

16.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde Gölcük depremini yaşayan Bakan Soylu, doğal afetlerle ilgili veriler paylaştı. Bakan Soylu, ekim ayında ulusal bazda bir tatbikatın düzenleneceği bilgisini de verdi. İşte haberin detayları...

7,6 büyüklüğündeki depremi yaşadı! Bakan Soylu'dan önemli mesaj: 'Ekim ayında yapacağız' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi 'Türkiye depreme hazır mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Soylu ayrınca, deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde Gölcük depremini yaşadı.

Bakan Soylu, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Şevval Şirin'in özel röportajına konuk oldu. Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Bakan Soylu, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri anlattı.

FFF

"EKİM AYINDA ULUSAL BİR TATBİKAT YAPACAĞIZ"

Bakan Soylu ekim ayında ulusal bir tatbikatın yapılacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Uyarı bildirimi tatbikatlarımızdan birisi. Türkiye'de ilk kez afetlerle ilgili çok kapsamlı tatbikatları bu yıl yaptık. İnşallah ekimde çok büyük ulusal bir tatbikat yapacağız. Bugün büyük bir onurla söylerim ki kamu kuruluşlarımızla beraber beslenme, arama kurtarmada, insanların eşyalarının bir yere toplanması alanında akreditasyonunda sivil toplum kuruluşları oluşturduk. Yüz binlerce gönüllümüz var. 17 bin fiili eğitim alan sayısı. 3 plan oluşturdu. İl risk azaltma planları var. Bu planlarda afetler ve şehirler olarak nasıl tedbir almalıyız, depreme dirençli şehirler oluşturmayı Türkiye adım adım gerçekleştiriyor. 459 bin bağımsız bölümün bir kısmı yıkıldı, geri kalanı da yıkılıyor. Riskten arındırılmaya çalışılıyor. Devletimiz tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle her noktada çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız tecrübeleriyle hepimizi koordine ediyor. Allah bizi İnşallah büyük imtihanla sınamaz."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Süleyman Soylu

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