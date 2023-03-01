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7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında çekildiği iddia edildi... 2 gölden korkutan görüntü!

01.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi sarsan depremlerle ilgili çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Adıyaman’daki 3 gölden ikisinde alevler yükseldiği iddia edildi. Gölbaşı ilçesindeki 2 tektonik gölden yükseldiği iddia edilen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında çekildiği iddia edildi... 2 gölden korkutan görüntü!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem sırasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan 3 gölden ikisinde alevler yükseldiği iddia edildi. İddiaya göre, 6 şubat sabahı saat 04.17’de meydana gelen deprem sırasında dışarı çıkan vatandaşlar, Gölbaşı Gölü ile İnekli Gölü içerisinde alevlerin yükseldiğini fark etti. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖL KAYNADI, MAGMA BENZERİ ALEVLER ÇIKTI

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet Kırca, depremin yaşandığı gece Gölbaşı Gölü kıyısındaki mesire alanında görevli bekçilerin de göldeki alevleri ve kaynamayı fark ettiğini söyleyerek, “Nöbetçi arkadaşımızın da anlattığına göre bayağı korkmuş, depremin etkisi çok olmuş. Gölün içerisinde gölün kaynadığını, alevler, magma gibi şeylerin, kırmızı şeylerin çıktığını bize söyledi. Gökyüzünün kıpkırmızı olduğunu söyledi” dedi.

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SUYUN İÇERİSİNDEN GELDİ

İnekli Gölünden yükselen alevleri gören köylülerden Fevzi Zincidi ise, “Önce bir uğultu geldi, dışarıya çıktık. Bir patlama olmuş. Çocuklar bomba atılmış sanmış. Daha sonra karşıdan kırmızı ışıklar çıktı. Bu taraf alev şeklinde kıpkırmızı oldu. Suyun içinden geldi, biz bataklık diyoruz. Daha sonra da orada doğal gazın patladığını söylediler” diye konuştu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde Gölbaşı, İnekli ve Azaplı gölleri yer alıyor. Oluşumları karstik tektonik olan göllerin uzanışı ise doğu-batı yönünde. (İHA)

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