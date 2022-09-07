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7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı vahşice öldürmüştü! Katilden cinayet gerekçesi: Bir erkeğe çok dikkatli baktı

07.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da dini nikahlı yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren 18 yaşındaki Şehmuz Gezen için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkemede söz alan Gezen 3 alkollü içki içtikten sonra cezaevi yanındaki benzinlikten aracına yakıt aldığı sırada Raziye'nin başka bir erkeğe baktığını, cinayeti de kıskançlığı gerekçe göstererek işlediğini söyledi. Katil Gezen, pişman olduğunu ve olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini söyledi.

7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı vahşice öldürmüştü! Katilden cinayet gerekçesi: Bir erkeğe çok dikkatli baktı

Olay, 1 Mart'ta, Isparta Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Eşinden boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şehmuz Gezen hakkında ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şehmuz Gezen'in ifadelerine yer verildi. Gezen, olay günü araçla gezmeye çıktıklarını, Ayazmana mesirelik alanında 3 alkollü içki içtikten sonra cezaevi yanındaki benzinlikten aracına yakıt alıp tekrar Ayazmana tarafına geldiklerini anlattı. Bir süre sonra Yazısöğüt köyü mevkisine giderek arabayı park ettiğini ve 2 alkollü içecek daha içtiğini belirten Gezen, Karabuğa ile konuşmaya başladığını söyledi.

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'BİR ERKEĞE DİKKATLİ BAKTI' TARTIŞMASI

Karabuğa'nın benzinlikte bir erkeğe dikkatli bakması sonucunda kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ifade eden Gezen, sinirlenerek araçtan çıktığını, yanına aldığı pompalı tüfekle şoför kapısından içeriye 2 el ateş ettiğini söyledi. Raziye Karabuğa'yı vurduktan sonra hastaneye götürdüğünü aktaran Gezen, görevlilerin hamile kadını sedyeyle taşırken kendisinin hastaneden ayrıldığını kaydetti. İddianamedeki ifadesinde Sehmuz Gezen, tüfeği çöp kutusuna attıktan sonra polise yakalandığını belirterek pişman olduğunu ve olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini söyledi.

Davanın ilk duruşması 9 Eylül'de görülecek.

(DHA)

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Isparta
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